تصفيات مونديال 2022: ويلز تؤجل تأهل بلجيكا

مهاجم ويلز كيفر مور (يمين) لحظة تسجيله هدف الفوز في مرمى إستونيا (1-صفر) في التصفيات الاوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في تالين في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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تالين (أ ف ب)

أجلت ويلز تأهل بلجيكا إلى النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها إستونيا 1-صفر الإثنين في تالين ضمن منافسات المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 في كرة القدم.

وسجل مهاجم كارديف سيتي كيفر مور التقدم لويلز في الدقيقة 12 اثر تمريرة من لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي آرون رامسي.

وكانت بلجيكا بحاجة إلى تعثر ويلز أمام إستونيا لضمان تأهلها دون أن تلعب، بيد أن فوز رفاق نجم ريال مدريد الإسباني غاريث بايل الغائب عن لقاء اليوم بسبب الإصابة، أجَّل تأهل "الشياطين الحمر" إلى الجولة السابعة قبل الأخيرة في 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل عندما تستضيف إستونيا.

وعززت ويلز موقعها في المركز الثالث برصيد 11 نقطة بفارق خمس نقاط خلف بلجيكا المتصدرة والتي غابت عن النافذة الدولية الحالية بسبب خوضها الأدوار النهائية لمسابقة دوري الأمم الأوروبية حيث حلت ثالثة بخسارتها امام ايطاليا 1-2، وقبلها امام فرنسا 2-3 في نصف النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، أبقت تشيكيا على آمالها في المنافسة على بطاقة الملحق بفوزها على مضيفتها بيلاروس بهدفين نظيفين سجلهما مهاجم باير ليفركوزن الألماني باتريك شيك (22) ومهاجم سبارتا براغ آدم هلوزيك (65).

وعززت تشيكيا موقعها في المركز الثاني برصيد 11 نقطة من سبع مباريات بفارق الاهداف امام ويلز التي لعبت مباراة أقل، فيما تجمد رصيد بيلاروس عند ثلاث نقاط في المركز الاخير بعد تلقيها الخسارة السادسة على التوالي.

© 2021 AFP