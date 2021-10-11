توقيف ثلاثة أشخاص في مصر إثر العثور على عبوات لقاح كوفيد ملقاة في مصرف مياه

خالد دسوقي ا ف ب/ارشيف

عاملة صحة مصرية تحمل عبوة من لقاح استرازينيكا المضاد لكوفيد في القاهرة في 4 آذار/مارس 2021

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القاهرة (أ ف ب)

قررت النيابة العامة المصرية حبس ثلاثة أشخاص بتهمة "الاهمال الجسيم"، بعدما عثرت السلطات على آلاف من عبوات لقاح كوفيد-19 ملقاة في مصرف مياه بمحافظة المنيا جنوب البلاد.

وجاء في بيان للنيابة العامة نشرته مساء الأحد على صفحتها في فيسبوك أنها "تلقت كتابا الخميس 7 أكتوبر الجاري (تشرين الأول)، من وزيرة الصحة للإبلاغ عن عثور موظف بالإدارة الصحية بمركز بني مزار بمحافظة المنيا، على كمية من عبوات للقاح فيروس كوفيد-19 ملقاة بمصرف مياه وبجواره".

وعاينت النيابة العامة مكان الواقعة وقررت التحفظ على العبوات الملقاة، كما شكلت لجنة لجرد مخازن الأدوية التابعة لمديرية الصحة بالمنيا "وتبينت عجزا بواقع 18400 عبوة"، بقيمة تجاوز خمسة ملايين جنيه (حوالي 318 ألف دولار).

وأكد البيان العثور على 13,412 عبوة ملقاة لكن غير صالحة للاستخدام. كما فُقد ما مجموعه 4988 جرعة.

ولم يحدد البيان نوع اللقاحات.

تبعد محافظة المنيا أكثر من 200 كلم عن القاهرة.

وتم توقيف صيدلي وأمين مخازن سابق وسائق يعملون جميعهم مع وزارة الصحة. ويواجه الموقوفون تهمة "الاهمال الجسيم".

وأمرت النيابة "بحبس المتهمين الثلاثة أربعة أيام احتياطيّا على ذمة التحقيقات".

رسميا سجلت مصر أكثر من 312 ألف حالة اصابة بكوفيد و17695 وفاة. وفي هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة، تسعى الحكومة لتطعيم 40 بالمئة المصريين الذين تجاوزت أعمارهم 18 عاما قبل نهاية العام الحالي.

كانت مصر أعلنت في مطلع أيلول/سبتمبر التوجه إلى انتاج أكثر من مليار جرعة سنويا من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19.

وحسب تصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء نادر سعد الأسبوع الماضي على إحدى القنوات الفضائية المصرية، حصل سبعة ملايين مصري على جرعتي لقاح كوفيد حتى الآن، مشيرا إلى أن عدد جرعات اللقاح في مصر وصل إلى 60 مليون جرعة.

© 2021 AFP