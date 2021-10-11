دورة إنديان ويلز: زفيريف إلى الدور الثالث لمواجهة موراي

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الالماني الكسندر زفيريف خلال مباراته والاميركي جنسون بروكسبي في دورة انديان ويلز، كاليفورنيا في 10 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

سيتواجه الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً مع البريطاني أندي موراي في الدور الثالث لدورة إنديان ويلز، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، وذلك بعد فوزهما الصعب على الأميركي جنسون بروكسبي والإسباني كارلوس ألكاراس توالياً.

واحتاج كل من اللاعبين الى ثلاث مجموعات لبلوغ الدور الثالث، ففاز زفيريف الذي أعفي من الدور الأول، بنتيجة 6-4 و3-6 و6-1 فيما فاز موراي بنتيجة 5-7 و6-3 و6-2.

واحتاج زفيريف إلى ساعة و48 دقيقة لكي يحسم مواجهته مع بروكسبي بعدما عانى من كثرة الأخطاء المباشرة (35)، لكنه عوّض ذلك بارسالاته الساحقة (12) وضرباته الناجحة (28 مقابل 17 لمنافسه) لكي يخرج منتصراً.

ويأمل الألماني، المصنف رابعاً عالمياً والفائز بذهبية أولمبياد طوكيو الصيف الماضي وبلقبين في دورات الألف نقطة لهذا الموسم (مدريد وسينسيناتي)، أن يذهب بعيداً في هذه الدورة خلافاً لمشاركاته الأربع السابقة (خرج من الدور الرابع عام 2016 والثالث عامي 2017 و2019 والثاني عام 2018).

لكن ابن الـ24 عاماً يصطدم في الدور الثالث بالمخضرم موراي (34 عاماً) الذي يواصل سعيه لاستعادة شيء من مستواه السابق بعدما تراجع في تصنيف المحترفين حتى المركز 121 بسبب الإصابات المتكررة والعمليات الجراحية.

وستكون مواجهة الدور الثالث بين زفيريف وموراي، الفائز في مسيرته بثلاثة ألقاب كبرى وبـ14 في دورات الألف نقطة للماسترز لكن آخرها يعود الى 2016 أي في العام الذي توج خلاله بلقبه الكبير الأخير أيضاً، الرابعة بين اللاعبين وتبدو الفرصة قائمة أكثر من أي وقت مضى أمام الألماني لاستعادة اعتباره بعدما خرج خاسراً من المواجهات الثلاث السابقة مع البريطاني، آخرها العام الماضي في الدور الثاني لدورة سينسيناتي للماسترز.

© 2021 AFP