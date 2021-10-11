دوري "أن بي أيه": نتس يتوقع غياب إرفينغ عن المباريات البيتيّة لعدم تلقيه اللقاح

إعلان اقرأ المزيد

نيويورك (أ ف ب)

توقع فريق بروكلين نتس على لسان مدربه الكندي ستيف ناش غياب كايري إرفينغ عن المباريات البيتيّة للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بسبب عدم تلقيه حتى الآن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وفي ظل القواعد التي فرضتها مدينة نيويورك بضرورة تلقيح الرياضيين المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة مع فرقهم في المباريات المقررة على أرضهم، سيكون إرفينغ خارج حسابات نتس ومدربه ناش في المباريات المقررة في بروكلين إلاّ في حال عاد عن قراره وحصل على اللقاح.

ولن ينحصر غياب إرفينغ عن نتس بالمباريات المقررة على أرضه، بل سيمنع من المشاركة مع الفريق في زياراته الى الملعب الجار نيويورك نيكس والى ملعبي غولدن ستايت ووريرز في سان فرانسيسكو و"ستايبلس سنتر" الذي يتشاركه الجاران لوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز بسبب القوانين المماثلة المفروضة في المدينتين.

وقال ناش الأحد بعد حصة تمرينية لفريقه "ندرك بأنه لن يلعب المباريات البيتيّة. سيكون علينا بالتأكيد أن نلعب من دونه هذا العام. الأمر يعتمد وحسب على متى، أين وكم مباراة".

وشارك إرفينغ للمرة الأولى في التمارين الجماعية لنتس بعد صدور قرار الجمعة من سلطات المدينة يعتبر فيه أن حصص تمرينية من هذا النوع تقام في مكان خاص مقفل وبالتالي لا تخالف بروتوكول التلقيح ضد الفيروس، خلافاً للمباريات.

وتابع ناش "نحاول وحسب التعامل مع الوضع. صدر قرار جديد الجمعة وها نحن"، في إشارة الى تمكن إرفينغ من المشاركة في تمارين الفريق بعدما كان مستبعداً عنها، مضيفاً "نحاول النظر الى الصورة بأكملها، على المدى القصير. في الوقت الحالي، لست متأكداً بأنه لدينا الإجابات. نحاول وحسب إعادة دمجه في ملعب التمارين وأن نعيد اليه الوضع البدني الصحيح، ومن ثم سنتخذ القرارات مع المضي قدماً".

ومن المؤكد أن نتس يأمل بتغيير جديد في بروتوكول التلقيح، على غرار ما حصل الجمعة في ما يخص التمارين، لكي يتمكن من الاعتماد على إرفينغ لكن لا شيء مضمون في هذا الخصوص وقد تبقى قواعد الفيروس في نيويورك على ما هي عليه خلال الأشهر الستة من الموسم الذي ينطلق في 19 الشهر الحالي.

وقال ناش في هذا الصدد "نحن نفترض أنه لن يكون متاحاً للمباريات البيتيّة. كل شيء يمكن أن يتغير، لا أحد يعلم. الأمر التنفيذي الصادر عن المدينة يمكن أن يتغير. أي شيء يمكن أن يتغير. نحن نحاول فقط أن نبقى مرنين ومنفتحين وأن نكتشف ذلك مع تقدم الأيام لأن المستجدات تتغير هنا كل نصف يوم".

حتى في ظل خسارة جهود إرفينغ في العديد من المباريات، يبقى نتس من أبرز المرشحين للمنافسة في المنطقة الشرقية في ظل وجود الثنائي كيفن دورانت، أفضل لاعب في الدوري لعام 2014 والمتوج باللقب مرتين مع ووريرز، وجيمس هاردن الحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2018 وهداف الدوري في ثلاثة مواسم.

ولا يزال نتس يعمل مع إرفينغ على استعادة لياقته البدنية والتكيّف مع الفريق، وهو سيغيب بالتأكيد عن المباراة التحضيرية الإثنين على أرض فيلادلفيا سفنتي سيكسرز وعن اللقاء الاستعدادي الأخير الخميس على "باركلايز سنتر" ضد مينيستوتا تمبروولفز، إلاّ في حال عاد عن قراره وتلقى اللقاح أو إذا طرأ تعديل جديد على بروتوكولات المدينة.

ويبدأ نتس الموسم الجديد في 19 الحالي على ملعب ميلووكي باكس حامل اللقب.

© 2021 AFP