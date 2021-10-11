طهران تنفي أن تكون أغلقت مجالها الجوي أمام الطيران الاذربيجاني

صورة من الموقع الرسمي للجيش الإيراني نشرت بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تظهر مدرعات إيرانية خلال تدريبات عسكرية قرب الحدود مع أذربيجان

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طهران (أ ف ب)

نفت إيران الاثنين أن تكون أغلقت مجالها الجوي أمام أذربيجان وسط تصاعد التوتر بين البلدين الجارين، كما جاء في تقارير صحافية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، خلال مؤتمر صحافي في طهران، "لم نغلق مجالنا الجوي أبداً أمام أذربيجان، إنه لا يزال مفتوحاً، والحدود البرية مفتوحة ويتم التنقل في أفضل الظروف".

وذكرت شركة الطيران الأذربيجانية (آزال) في بيان أنها بدأت الأربعاء استخدام المجال الجوي لأرمينيا الخصم المجاور، غداة تقارير تناقلتها وسائل إعلام تفيد بأن إيران أغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الأذربيجانية.

تدهورت العلاقات بين طهران وباكو في الفترة الأخيرة على خلفية مناورات أجراها الجيش الإيراني قرب الحدود مع أذربيجان، وقرار باكو فرض رسوم جمركية على الشاحنات الإيرانية المتجهة إلى أوروبا عبر اراضيها.

وفي مؤشر آخر على تصاعد التوتر، أغلقت السلطات في أذربيجان الأسبوع الماضي مسجدا تابعا لمكتب ممثل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية آية الله علي خامنئي، وعزت رسمياً الخطوة إلى جائحة كوفيد-19 المنتشرة في البلاد.

كذلك انتقدت طهران جارتها لتعاونها المتزايد مع اسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، والتي تعد من أبرز موردي السلاح للجيش الاذربيجاني، مع ان أذربيجان تنفي أن يكون هناك وجود إسرائيلي عند الحدود.

© 2021 AFP