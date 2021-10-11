غريميو يستغني عن خدمات مدربه سكولاري

ستر أ ف ب

المدرب البرازيلي لويز فيليبي سكولاري يعطي تعليمات الى لاعبي فريقه غوانغجو الصيني في مباراة ضد كاشيما انتلرز الياباني في غوانغجو في ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اسيا في 23 ايار/مايو 2017

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ريو دي جانيرو (أ ف ب)

تخلّى نادي غريميو البرازيلي لكرة القدم الإثنين عن خدمات مدربه لويس فيليبي سكولاري عقب خسارته أمام سانتوس بهدف نظيف ضمن منافسات المرحلة 25 من الدوري المحلي الاحد.

وتأتي اقالة سكولاري (72 عاماً) بعد أربعة أشهر من عودته إلى تدريب فريقه القديم-الجديد، حيث أفاد غريميو على مواقع التواصل الاجتماعي أن "النادي يعلن بعد مباراة هذه الامسية، أنه توصل إلى اتفاق مشترك مع المدرب لويس فيليبي سكولاري لفسخ عقده".

وأضاف "يقدّر غريميو التزام واحترام المدرب وطاقمه الفني خلال فترة العمل مع النادي".

وبات سكولاري الذي عاد إلى قيادة الإدارة الفنية لغريميو للمرة الرابعة، ثاني أكثر المدربين خوضاً للمباريات في تاريخ النادي مع 385 مباراة.

علّق مدرب منتخب البرازيل والبرتغال السابق على قرار غريميو "سأستمر في أن أكون عضواً في غريميو كما كنت دائماً، وسأظل كذلك".

ويحتل غريميو المركز التاسع عشر قبل الاخير في الدوري برصيد 23 نقطة ويتأخر بفارق 5 نقاط عن أوّل الناجين من الهبوط إلى الدرجة الثانية سانتوس.

وكان غريميو تعاقد مع سكولاري خلفاً للمدرب تياغو نونيش اثر سلسلة من النتائج المتردية وضعت الفريق في المركز الأخير برصيد نقطتين مع نهاية المرحلة العاشرة.

ولجأ غريميو إلى خدمات سكولاري الذي لم يكن مرتبطاً مع أي نادٍ منذ كانون الثاني/يناير الماضي عقب فترة قصيرة امتدت لمدة ثلاثة أشهر مع كروزيرو من الدرجة الثانية.

وسبق لسكولاري، الملقب بـ"فيليباو"، أن قاد غريميو في عام 1987 وتوج معه بلقب بطولة ولاية ريو غراندي دو سول. عاد في عام 1993، وتوج معه بكأس البرازيل عام 1994، ثم كأس ليبرتادوريس عام 1995 وبطولة البرازيل عام 1996.

كانت آخر فترة له على رأس فريق غريميو بين عامي 2014 و2015. ويعود لقبه الأخير إلى عام 2018 عندما قاد بالميراس إلى لقب الدوري. كما قاده للفوز بكأس ليبرتادوريس عام 1999، وكأس البرازيل عامي 1998 و2012، وكأس ميركوسور (سوداميريكانا حاليا) في 1998.

وأشرف سكولاري على تدريب فريق غوانغجو الصيني بين 2015 و2017، وتوج معه بطلاً للدوري المحلي اعوام 2015 و2016 و2017، ودوري ابطال اسيا عام 2015.

على الصعيد الدولي، أشرف سكولاري على تدريب المنتخب البرازيلي بين 2001 و2002 قاده خلالها الى اللقب العالمي الخامس في كوريا الجنوبية واليابان، ثم في مونديال 2014 عندما مُني "سيليساو" بخسارة تاريخية على أرضه أمام ألمانيا في نصف النهائي 1-7 قبل ان ينهي العرس العالمي بخسارة مذلة أمام هولندا صفر-3 في مباراة المركز الثالث.

ودرّب سكولاري أيضاً المنتخب البرتغالي من 2002 الى 2008، وقاده الى المباراة النهائية لكأس اوروبا على ارضه عندما خسر امام اليونان صفر-1.

© 2021 AFP