قطر تؤكد أنها "غير سعيدة" بسبب ارتفاع أسعار الغاز

كريم جعفر ا ف ب/ارشيف

مدينة راس لفان الصناعية، أهم مراكز انتاج الغاز المسال في قطر، على بعد 80 كلم شمال الدوحة في 6 شباط/فبراير 2017.

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الدوحة (أ ف ب)

أكدت قطر، أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، الإثنين أنها "غير سعيدة" بسبب ارتفاع أسعار الغاز.

وقال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة للصحافيين الإثنين "أنا غير سعيد بارتفاع أسعار الغاز. هذا أمر سلبي للزبائن ورضا الزبائن أهم أمر بالنسبة إلي".

وأعرب الكعبي أيضا عن "قلقه" من الشتاء في أوروبا، مؤكدا أن "المخزونات" في مستوى متدن هناك.

وذكر الوزير القطري أن بلاده بلغت "الحد الأقصى" فيما يتعلق بإمدادات الغاز، مشيرا أنها تنتج 77 مليون طن سنويا.

وسجلت أسعار الغاز الأوروبي والبريطاني الأسبوع الماضي ارتفاعا زاد عن 25 بالمئة، مدفوعة بتزايد الطلب مع اقتراب فصل الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

وأثار ارتفاع أسعار الغاز، إضافة إلى تسجيل أسعار النفط مستويات قياسية هذا الاسبوع، مخاوف عالمية إزاء ارتفاع التضخم.

ويرتفع الطلب على الغاز أيضا في آسيا وخصوصا من الصين.

وكانت قطر انسحبت من منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) العام 2019.

وجاء قرار الانسحاب في خضم أزمة خليجية بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع الدوحة في حزيران/يونيو 2017 عقب اتهامها بدعم جماعات متطرفة، وهي مزاعم نفتها قطر.

وأعادت هذه الدول العلاقات مع الإمارة الثرية في كانون الثاني/يناير بعد جهود دبلوماسية بذلتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

لكن الكعبي كرر الإثنين أن بلاده لا تنوي العودة إلى المنظمة.

وأوضح أن القرار لم يكن سياسيا.

وقد ساهمت الارباح التي حصلتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.

© 2021 AFP