ماراثون بوسطن: الكيني كيبروتو يحرز المركز الأول

مادي مالهوترا غيتي عبر ا ف ب

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بوسطن (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

أحرز العداء الكيني بنسون كيبروتو المركز الأوّل في النسخة 125 من سباق ماراثون بوسطن الأميركي مجتازا مسافة 42.195 كلم في زمن مقداره 2:09:51 ساعة الاثنين.

وتقدّم كيبروتو على الإثيوبيين ليمي برهانو (2:10:36 س) وجمال ييمر (2:10:37 س).

وكان ماراثون بوسطن تأجّل مرتين في السنتين الأخيرتين، الأولى في نيسان/أبريل 2020، والثانية في الربيع الماضي بسبب تداعيات جائحة كوفيد-19.

والفوز هو الأول لكيبروتو البالغ 30 عاماً في أحد سباقات الماراثون الكبرى (برلين، طوكيو، لندن، بوسطن، شيكاغو ونيويورك).

واجتاز خط الوصول بعد أن شنّ هجوماً قوياً بعد 37 كيلومتراً على خط الانطلاق، فيما دفع الأميركي سي جاي ألبرتسون ثمن انطلاقته السريعة بعد أن بقي متصدر حتى الكيلومتر الـ32 من السباق.

© 2021 AFP