الدوري الأميركي للمحترفين: نتس يعقد اجتماعا لتقرير مصير نجمه إرفينغ

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نيويورك (أ ف ب)

أفاد الموقع الرسمي لشبكة "إي إس بي إن" الإثنين أن فريق بروكلين نتس سيتخذ قرارًا جماعيًا بشأن مصير صانع ألعابه كايري إرفينغ بخصوص غيابه عن المباريات البيتيّة للموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وذلك بسبب عدم تلقيه حتى الآن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الموقع أن إدارة النادي ستعقد اجتماعا بحضور النجمين كيفن دورانت وجيمس هاردن. معًا، سيتعين عليهم اختيار ما إذا كانوا سيسمحون لإرفينغ بلعب المباريات خارج الأرض فقط هذا الموسم، أي نصف عدد المباريات.

وتلقى 95٪ من لاعبي الدوري الاميركي للمحترفين اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد-19" قبل ثمانية أيام من انطلاق الموسم، ولا يزال إرفينغ مصرا على عدم التطعيم.

وفي ظل القواعد التي فرضتها مدينة نيويورك بضرورة تلقيح الرياضيين المحترفين حتى يتمكنوا من المشاركة مع فرقهم في المباريات المقررة على أرضهم، سيكون إرفينغ خارج حسابات نتس ومدربه الكندي ستيف ناش في المباريات المقررة في بروكلين إلاّ في حال عاد عن قراره وحصل على اللقاح.

كما وضعت رابطة الدوري بروتوكولًا صحيًا مقيدًا جدا لغير الملقحين وقرر بأن أولئك الذين سيغيبون عن المباريات لهذا السبب سيتم تخفيض أجورهم.

ولن ينحصر غياب إرفينغ عن نتس بالمباريات المقررة على أرضه، بل سيمنع من المشاركة مع الفريق في زياراته الى الملعب الجار نيويورك نيكس والى ملعبي غولدن ستايت ووريرز في سان فرانسيسكو و"ستايبلس سنتر" الذي يتشاركه الجاران لوس أنجليس ليكرز ولوس أنجليس كليبرز بسبب القوانين المماثلة المفروضة في المدينتين.

وشارك إرفينغ للمرة الأولى في التمارين الجماعية لنتس بعد صدور قرار الجمعة من سلطات المدينة يعتبر فيه أن حصص تمرينية من هذا النوع تقام في مكان خاص مقفل وبالتالي لا تخالف بروتوكول التلقيح ضد الفيروس، خلافاً للمباريات.

وكان ناش علق الأحد بعد حصة تمرينية لفريقه "ندرك بأنه لن يلعب المباريات البيتيّة. سيكون علينا بالتأكيد أن نلعب من دونه هذا العام. الأمر يعتمد وحسب على متى، أين وكم مباراة".

وأضاف "نحاول وحسب التعامل مع الوضع. صدر قرار جديد الجمعة وها نحن"، في إشارة الى تمكن إرفينغ من المشاركة في تمارين الفريق بعدما كان مستبعداً عنها، موضحا "نحاول النظر الى الصورة بأكملها، على المدى القصير. في الوقت الحالي، لست متأكداً بأنه لدينا الإجابات. نحاول وحسب إعادة دمجه في ملعب التمارين وأن نعيد اليه الوضع البدني الصحيح، ومن ثم سنتخذ القرارات مع المضي قدماً".

ومن المؤكد أن نتس يأمل بتغيير جديد في بروتوكول التلقيح، على غرار ما حصل الجمعة في ما يخص التمارين، لكي يتمكن من الاعتماد على إرفينغ، وقال "نحن نفترض أنه لن يكون متاحاً للمباريات البيتيّة. كل شيء يمكن أن يتغير، لا أحد يعلم. الأمر التنفيذي الصادر عن المدينة يمكن أن يتغير. أي شيء يمكن أن يتغير. نحن نحاول فقط أن نبقى مرنين ومنفتحين وأن نكتشف ذلك مع تقدم الأيام لأن المستجدات تتغير هنا كل نصف يوم".

حتى في ظل خسارة جهود إرفينغ في العديد من المباريات، يبقى نتس من أبرز المرشحين للمنافسة في المنطقة الشرقية في ظل وجود الثنائي دورانت، أفضل لاعب في الدوري لعام 2014 والمتوج باللقب مرتين مع ووريرز، وهاردن الحائز على جائزة أفضل لاعب لعام 2018 وهداف الدوري في ثلاثة مواسم.

ويبدأ نتس الموسم الجديد في 19 الحالي على ملعب ميلووكي باكس حامل اللقب.

© 2021 AFP