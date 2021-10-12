انتشال جثث 15 مهاجراً بعد تحطم قاربين قبالة السواحل الليبية

محمود تركية ا ف ب

مهاجرون خارج مركز احتجاز مهاجرين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس بتاريخ 3 تموز/يوليو 2019 غداة قصف جوي قرب المبنى خلف عشراء القتلى ونسب إلى قوات المشير خليفة حفتر

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طرابلس (أ ف ب)

قضى 15 مهاجرا غرقا بعد تحطم قاربين قبالة سواحل ليبيا، على ما أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وأكدت المفوضية في تغريدة ليل الاثنين الثلاثاء، انتشال جثث 15 شخصا مع وصول زورقين إلى قاعدة طرابلس البحرية.

وأشارت إلى "إنقاذ 177 مهاجراً آخرين" من دون أن توضح جنسيات المهاجرين.

ونشرت المفوضية صوراً تظهر العشرات من المهاجرين وهم في حالة إعياء شديد، وتقدم لهم الرعاية الطبية ومياه الشرب على رصيف القاعدة البحرية.

وانطلق المهاجرون من السواحل الليبية وتحديداً من مدينتي زوارة (غرب) والخمس شرق العاصمة طرابلس، قبل ليلتين بحسب المفوضية.

وبلغ عدد المهاجرين الذين تم ضبطهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الحالي 26 ألفاً، أي اكثر من ضعف العدد الذي سجل طيلة العام الماضي الذي لم يتجاوز ال 11 ألفاً.

وتتكرر حوادث انقلاب قوارب مهاجرين في عرض البحر المتوسط خصوصا قبالة السواحل الليبية.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة في أيلول/سبتمبر إن عدد المهاجرين الذين قضوا في المتوسط منذ مطلع السنة بلغ 1369.

غرقت ليبيا في الفوضى منذ انتفاضة 2011. وباتت وجهة لمجموعات تهرّب عشرات آلاف المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى اوروبا.

وأطلقت السلطات الليبية مطلع هذا الشهر عملية أمنية واسعة "لمكافحة المخدرات" و"الجريمة" شمال العاصمة طرابلس، مستهدفة خصوصا المهاجرين غير النظاميين.

وتسببت بمقتل مهاجر وإصابة 15 على الأقل بجروح، بحسب الأمم المتحدة.

وأوقف ما لا يقل عن 5 آلاف مهاجر ولاجئ خلال العملية.

وتندد الأمم المتحدة والمنظمات الاغاثية الدولية المعنية بشؤون الهجرة تكرارا بالظروف اللاإنسانية داخل مراكز الاحتجاز في ليبيا، حيث يُحتجز المهاجرون واللاجئون في مرافق شديدة الاكتظاظ.

© 2021 AFP