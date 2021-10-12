تصفيات مونديال 2022: الدنمارك تلحق بألمانيا إلى النهائيات

مشجعون دنماركيون خلال مباراة منتخب بلادهم أمام النمسا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

كوبنهاغن (أ ف ب)

بات المنتخب الدنماركي ثاني المتأهلين إلى مونديال قطر 2022 الثلاثاء، بعد نظيره الألماني، عقب فوزه على النمسا 1-صفر ضمن منافسات الجولة الثامنة للمجموعة السادسة.

وتدين الدنمارك بهذا الفوز إلى لاعب أتالانتا الإيطالي يواكيم مايهلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53، ليحقق منتخب الـ"فايكينغز" العلامة الكاملة بـ24 نقطة من ثماني انتصارات.

وسبق للدنمارك أن فازت على النمسا على أرضها برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ويحافظ رجال المدرب كاسبر هيولماند على مستوى رائع ومستقر منذ وصولهم إلى نصف نهائي بطولة كأس أوروبا 2020 في تموز/يوليو الماضي عندما خسروا في الوقت الإضافي أمام إنكلترا. ومذاك فازوا بالمباريات الأربع التي خاضوها في التصفيات.

ومنتخب الدنمارك هو الوحيد الذي فاز بكل مبارياته الثماني في التصفيات مع تسجيله 27 هدفاً، وشباك نظيفة.

ومع ضمانه التأهل، تبقى مساعي اسكتلندا للحفاظ على مركزها الثاني، بعدما عززته الثلاثاء بفوزها الصعب على جزر الفارو 1-صفر.

وبهذا الهدف الذي سجله ليندون دايكس في الدقيقة 86، رفعت اسكتلندا رصيدها إلى 17 نقطة.

وخلفها إسرائيل في المركز الثالث مع 13 نقطة، بعدما أسقطت مولدافيا 2-1.

وبالتالي، باتت كل من النمسا الرابعة مع 10 نقاط، والفارو الخامسة مع أربع نقاط، ومولدافيا الأخيرة مع نقطة، خارج المنافسة.

© 2021 AFP