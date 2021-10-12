تصفيات مونديال 2022: المجر تفرمل انكلترا وتعقد مهمتها

بن ستانسال ا ف ب/ا ف ب

مدافع انكلترا جون ستونز يحتفل مع رحيم سترلينغ بهدف التعادل أمام المجر في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر، على ملعب ويمبلي في 12 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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لندن (أ ف ب)

فرمل المنتخب المجري نظيره ومضيفه الإنكليزي بعدما فرض عليه التعادل 1-1، في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر الثلاثاء.

وحافظ منتخب "الأسود الثلاثة" على صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، لكنه عقد مهمته في حجز بطاقة التأهل المباشر إلى العرس الكروي، حيث لم يعد يتقدم سوى بفارق 3 نقاط عن بولندا الفائزة على مضيفتها ألبانيا 1-صفر، التي ابتعدت أكثر عن دائرة المنافسة حيث باتت تتأخر في المركز الثالث مع 15 نقطة.

ولم يستفد منتخب انكلترا الذي وقع في فخ التعادل للمرة الثانية، من تسلحه بسلسلة من 12 فوزاً متتالياً على أرضه في تصفيات كأس العالم (قبل مباراة هذه الأمسية)، حيث لم يذق طعم الخسارة في "ويمبلي" منذ سقوطه أمام ألمانيا بهدف نظيف في عام 2000، علماً أن الفوز الاخير للمجر يعود إلى ما قبل 59 عاماً وتحديداً إلى كأس العالم 1962.

ومالت الأرقام لصالح إنكلترا أمام المجر مع سلسلة من 14 مباراة توالياً من دون خسارة (قبل مباراة هذه الأمسية)، حققت خلالها 12 فوزاً مقابل تعادلين.

على ملعب "ويمبلي" الشهير في لندن، أدخل مدرب انكلترا غاريث ساوثغايت تعديلات جذرية على التشكيلة مقارنة مع تلك الفائزة على أندورا بخماسية نظيفة في الجولة السابقة، فحافظ فقط على جون ستونز وفيل فودن أساسيين، فيما عاد الحارس جوردان بيكفورد للوقوف بين الخشبات الثلاث، مع ثلاثي هجومي متجدد مؤلف من رحيم سترلينغ وهاري كاين وجاك غريليش.

بخلاف مجريات المباراة، افتتحت المجر التسجيل من ركلة جزاء بعد خطأ من لوك شو على لويسي نيغو أكدتها تقنية حكم الفيديو المساعد "في ايه آر"، نفذها بنجاح مهاجم فرايبورغ رولاند سالاي (24).

رفض أصحاب الارض العودة إلى غرف تبديل الملابس متأخرين، فادركوا التعادل بفضل رأسية جونز بعد ركلة حرة نفذها فودن تحولت من الدفاع المجري (37).

وهو الهدف الثالث للمدافع بقميص منتخب "الأسود الثلاثة".

ظهرت انكلترا الاخطر في الشوط الثاني فمرت رأسية ستونز بمحاذاة القائم (62)، في حين سدد سترلينغ المنفرد بين يدي الحارس بيتر غولاتشي (66)، وبرغم تبديلات ساوثغايت بقي التعادل سيد الموقف.

واشتبك "هولينغز" مجريون مع الشرطة الانكليزية ومراقبي ملعب ويمبلي بعد فترة قصيرة من صافرة البداية، قبل أن تفرض الشرطة المحلية الهدوء بعد اشتباك استمر لعدة دقائق.

واعادت هذه الاشتباكات الى الأذهان الاحداث المؤسفةالتي رافقت مباراة الذهاب بين الفريقين حيث اكتسحت إنكلترا المجر على أرضها بنتيجة 4-صفر، في مواجهة طغت عليها الإساءات والهتافات العنصرية من جانب جماهير المنتخب المضيف.

وفي المجموعة نفسها، فازت أندورا على سان مارينو 3-صفر.

بور-د ح

© 2021 AFP