تصفيات مونديال 2022: اليابان تنعش آمالها بالتأهل بالفوز على استراليا

عطا كيناره ا ف ب/ا ف ب

مهاجم كوريا الجنوبية سون هيونغ-مين (في الوسط) يسيطر على الكرة خلال لقاء فريقه أمام إيران ضمن منافسات المجموعة الاولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 على ستاد آزادي في طهران في 12 تشرين الاوّل/أكتوبر 2021

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طوكيو (أ ف ب)

أنعش منتخب اليابان آماله ببلوغ نهائيات مونديال قطر 2022 بفوزه الصعب على أستراليا 2-1 ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية الثلاثاء في سايتاما، فيما حافظت إيران على صدارتها للمجموعة الأولى بتعادلها 1-1 مع كوريا الجنوبية.

وفي المباراة الأولى، تقدم المنتخب الياباني مبكراً عن طريق أو تاناكا في الدقيقة الثامنة، قبل أن تدرك أستراليا التعادل بواسطة ايدن هروستيتش (70)، لكن لاعب استراليا عزيز بيهيش سجل هدفاً من طريق الخطأ في مرمى فريقه ليمنح اليابان ثلاث نقاط ثمينة.

وأنهى المنتخب الياباني سلسلة قياسية من 11 فوزاً متتالياً في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم لنظيره الاسترالي، كان قد بدأها في الأدوار السابقة بفوزه بثماني مباريات توالياً.

وكانت أستراليا نجحت بفوزها على عُمان 3-1 في الجولة السابقة، في تحطيم الرقم القياسي السابق الذي حققته منتخبات المكسيك وإسبانيا وألمانيا التي سجلت 10 انتصارات متتالية خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات 2006 و2010 و2018 توالياً.

قال مدرب "سوكيروس" غراهام أرنولد عقب خسارة فريقه الذي لم ينجح في الفوز على أرض مضيفه منذ عام 2009 "أعتقد انه كان استعراضاً رائعاً. امتلك المنتخبان فرص الفوز، وكانت مباراة كبيرة... في النهاية اعتقد أن اللاعبين قاموا بعمل جيد".

وأضاف "الأمر الإيجابي هو اننا قدمنا كرة قدم رائعة، ولكن في النهاية لم يكن الفوز حليفنا. حصدنا 9 نقاط من أربع مباريات وسنتعامل مع كل مباراة على حدة".

وتجمد رصيد أستراليا عند 9 نقاط متقدمة بفارق الأهداف عن السعودية التي تلتقي لاحقاً مع الصين، في حين رفعت اليابان رصيدها الى 6 نقاط في المركز الثالث.

وخاض منتخب الساموراي المباراة وهو يدرك تماماً بأن أي نتيجة غير الفوز سيعني إمكانية الغياب عن العرس العالمي للمرة الاولى منذ عام 1994.

وافتتحت اليابان التسجيل في الدقيقة الثامنة عندما مرر تاكومي مينامينو كرة زاحفة داخل المنطقة تابعها تاناكا داخل الشباك.

وكادت اليابان تضيف الهدف الثاني، لكن يويا أوساكو سدد الكرة بعيداً عن المرمى بعد ان شق طريقه بين أكثر من مدافع استرالي (35).

وكادت استراليا تدرك التعادل خلافاً لمجريات اللعب عندما سدد آدم تاغارت كرة قوية ارتدت من القائم آواخر الشوط الاول.

وظن المنتخب الأسترالي أنه حصل على ركلة جزاء عندما أعيق هروستيتش داخل المنطقة، لكن الحكم تراجع عن قراره بعد مراجعة الفيديو واحتسب ركلة حرة مباشرة على مشارف المنطقة ومنها نجح هروستيتش في إدراك التعادل (70).

ورمى المنتخب الياباني بكل ثقله من أجل إحراز النقاط الثلاث والبقاء في أجواء المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين مباشرة إلى النهائيات، وكان له ما أراد بالنيران الصديقة عندما حوّل بيهيش الكرة خطأ داخل مرماه قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

وتلتقي في هذه المجموعة أيضاً عُمان مع فيتنام لاحقاً.

وفي المجموعة الأولى، تعادل منتخب إيران مع ضيفته كوريا الجنوبية 1-1 على ستاد آزادي في طهران.

وتقدم المنتخب الكوري عبر نجم توتنهام الانكليزي، سون هيونغ-مين في الدقيقة 49، قبل أن تدرك إيران التعادل عن طريق علي رضا جاهنباخش (76).

وبهذا التعادل، حافظ منتخب إيران على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من أربع مباريات، في مقابل 8 نقاط لكوريا الجنوبية ونقطتين من ثلاث مباريات لكل من الإمارات ولبنان والعراق، ونقطة لسوريا.

ويلتقي في المجموعة نفسها لاحقاً اليوم، الإمارات مع العراق على ستاد زعبيل في دبي، وسوريا مع لبنان على ستاد الملك عبدالله في عمان.

© 2021 AFP