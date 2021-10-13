القضاء الإسباني يأمر بحبس الدولي الفرنسي هرنانديز لخرقه قرار إبعاد

فرانك فيف تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

لوكاس هرنانديز خلال مباراة فرنسا وألمانيا في 15 حزيران/يونيو الماضي، ضمن بطولة كأس أوروبا 2020 في ميونيخ

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مدريد (أ ف ب)

أمر القضاء الإسباني الأربعاء بسجن اللاعب الفرنسي الدولي مدافع بايرن ميونيخ الألماني لوكاس هرنانديز، لعدم احترامه إجراء الإبعاد المفروض عليه بعد مشاجرة مع صديقته في العام 2017، بحسب ما أعلنت محكمة العدل العليا في مدريد.

وسيتعين على هرنانديز، بطل العالم 2018 والفائز مع منتخب بلاده بدوري الأمم الأوروبية الأحد على حساب إسبانيا (2-1)، المثول أمام محكمة في مدريد في 19 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، ليتم إخطاره بالقرار القضائي الذي أقدم اللاعب على استئنافه، وفق ما أوضحت المحكمة.

وكان اللاعب البالغ 25 عاماً قد اعتُقل قبل أربع سنوات لانتهاكه أمر محكمة يمنعه من الاتصال بصديقته بعد مشادة عنيفة بينهما في العام 2017 نُقلت على إثرها صديقته إلى المستشفى مع إصابات طفيفة.

وحُكم على هرنانديز في كانون الأول/ديسمبر 2019 بالسجن ستة أشهر لخرقه أمر التقييد.

ولا يُسجن في إسبانيا المحكوم عليهم بأقل من عامين عادةً، ولكن في هذه الحالة نظراً إلى كونها جرماً متكرراً، أصدر قرار سجن هرنانديز.

© 2021 AFP