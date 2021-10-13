دورة إنديان ويلز: زفيريف المتماسك يتفوّق على خبرة موراي

فريدريك ج. براون ا ف ب

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تخطّى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عقبة البريطاني المخضرم أندي موراي بصعوبة وبلغ الثلاثاء الدور الرابع من دورة إنديان ويلز ألأميركية في كرة المضرب، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم.

وقلب حامل اللقب الأولمبي الأخير في طوكيو تأخره في كل مجموعة، ليتفوّق على حامل الذهبية الأولمبية في 2012 و2016، بمجموعتين نظيفتين 6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي زفيريف (24 عاماً)، المصنف رابعاً عالمياً، في الدور المقبل الفرنسي غايل مونفيس المتأهل على حساب الجنوب إفريقي المخضرم كيفن أندرسون 7-5 و6-2.

ورمى موراي، المصنّف الأول عالمياً سابقاً وحامل لقب 3 دورات كبرى، مضربه أكثر من مرّة، تعبيراً عن غضبه لإهدار كرات سهلة. في المقابل، حافظ زفيريف على تركيزه، خصوصا في الشوط السابع من المجموعة الثانية عندما واجه مضايقات في أربطة حذائه.

وفي الشوط الفاصل "تاي بريك" من الثانية، تقدّم زفيريف صفر-3، لكن الاسكتلندي قلب تأخره إلى تقدّم 5-4، قبل أن يحسم الألماني المواجهة على الشبكة.

© 2021 AFP