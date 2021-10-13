دورة إنديان ويلز: زفيريف المتماسك يتفوّق على خبرة موراي وتأهل صعب لتسيتسيباس

فريدريك ج. براون ا ف ب

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

تخطّى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثاً عقبة البريطاني المخضرم أندي موراي بصعوبة وبلغ الثلاثاء الدور الرابع من دورة إنديان ويلز ألأميركية في كرة المضرب، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، على غرار اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانياً المتغلب على الإيطالي فابيو فونييني.

في صحراء كاليفورنيا، قلب حامل اللقب الأولمبي الأخير في طوكيو تأخره في كل مجموعة، ليتفوّق على حامل الذهبية الأولمبية في 2012 و2016، بمجموعتين نظيفتين 6-4 و7-6 (7-4).

ويلتقي زفيريف (24 عاماً)، المصنف رابعاً عالمياً، في الدور المقبل الفرنسي غايل مونفيس المتأهل على حساب الجنوب إفريقي المخضرم كيفن أندرسون 7-5 و6-2.

ورمى موراي، المصنّف الأول عالمياً سابقاً وحامل لقب 3 دورات كبرى، مضربه أكثر من مرّة، تعبيراً عن غضبه لإهدار كرات سهلة. في المقابل، حافظ زفيريف على تركيزه، خصوصا في الشوط السابع من المجموعة الثانية عندما واجه مضايقات في أربطة حذائه.

وفي الشوط الفاصل "تاي بريك" من الثانية، تقدّم زفيريف صفر-3، لكن الاسكتلندي قلب تأخره إلى تقدّم 5-4، قبل أن يحسم الألماني المواجهة على الشبكة.

قال زفيريف "أعتقد انها كانت مباراة ممتعة وعلى أعلى المستويات".

أضاف "عليك الاستمتاع بما تقوم به في أرض الملعب وممارسة كرة المضرب.. بعد ويمبلدون استمتعت حقاً بكل لحظة في أرض الملعب".

في المقابل، قال موراي الذي عانى متاعب صحية كثيرة في السنوات الأخيرة "أنا خائب طبعاً لأني أريد حقاً الفوز في هذا النوع من المباريات. يجب أن أغيّر شيئاً ما".

وفي مباراة ليلة متأخرة، قلب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تأخره وفاز على الإيطالي المخضرم فابيو فونييني 2-6 و6-3 و6-4.

ويلتقي اليوناني المصنف ثانياً في الدور المقبل الأسترالي أليكس دي مينور الفائز على التشيلي كريستيان غارين 6-4 و6-2.

وكان تسيتسيباس، البالغ 23 عاماً، قد أصبح في بطولة رولان غاروس الفرنسية الأخيرة أول يوناني يبلغ نهائي إحدى البطولات الأربع الكبرى.

وفوجئ الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف خامساً في الدورة وسابعاً عالمياً بنتيجة قاسية أمام الأميركي تايلور فريتز المصنف 39 بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3 في ساعة و21 دقيقة. ويلتقي فريتز في الدور الرابع إيطالياً ثانياً هو الشاب يانيك سينر المستفيد من انسحاب الأميركي جون إيسنر.

- انهيار المصنفات -

ولدى السيدات، في إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه)، أحبطت الأميركية غير المصنفة شيلبي رودجرز وصيفة بطولة فلاشينغ ميدوز الأخيرة الكندية الشابة ليلى فرنانديز بثلاث مجموعات.

توقف مشوار فرنانديز في الدور الرابع بعد مباراة ماراثونية فريدريك ج. براون ا ف ب

وبعد ساعتين و34 دقيقة ومباراة ماراثونية، فازت رودجرز 2-6 و6-1 و7-6 (7-4) على المصنفة 23 البالغة 19 عاماً لتبلغ ربع النهائي.

قالت رودجرز "كانت المنافسة على من تتحكّم بالكرات. لديها مستقبل باهر. وقف الحظ بجانبي اليوم، واتطلع إلى ربع النهائي".

وتلتقي رودجرز المصنفة 24 اللاتفية يلينا أوستابنكو التي أقصت المصنفة ثانية البولندية إيغا شفيونتيك بمجموعتين نظيفتين 6-4 و6-3.

وجاء خروج شفيونتيك بعد يوم من اقصاء المصنفة أولى التشيكية كارولينا بليشكوفا وحاملة اللقب الكندية بيانكا أندرييسكو.

وبعد اقصاء شفيونتيك، وقبلها المصنفة رابعة الأوكرانية إيليا سفيتولينا الرابعة أمام الأميركية جيسيكا بيغولا 6-1 و6-1 والتشيكية الثالثة باربورا كرايتشيكوفا أمام الإسبانية باولا بادوسا 6-1 و7-5، بقيت الألمانية أنجليك كيربر العاشرة الأعلى تصنيفاً لدى السيدات.

وفي ظل الاقصاءات المتتالية لدى المصنفات، تعزّزت فرصة التونسية أنس جابر المصنفة 12، بعد فوزها على الروسية آنا كالينسكايا 6-2 و6-2. وتلاقي جابر في ربع النهائي الاستونية أنيت كونتافيت المصنفة 18 والفائزة على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-صفر و6-2.

وعادة ما تقام هذه الدورة في آذار/مارس، لكنها عادت هذا الخريف بعد غياب سنتين ونصف بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية. لم تقم في 2020 و2021 وتم تأجيل النسخة الحالية.

© 2021 AFP