لندن تدعو مجموعة السبع إلى تحرك عالمي لمواجهة أزمة الإمدادات

بن ستانسال ا ف ب/ارشيف

وزير المال البريطاني ريشي سوناك لدى وصوله إلى داونينغ ستريت في لندن بتاريخ 8 أيلول/سبتمبر 2021

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لندن (أ ف ب)

سيدعو وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي يعقد وزراء مالها اجتماعا الأربعاء في واشنطن إلى مزيد من "التنسيق" لجعل سلاسل التوريد في العالم "أكثر مرونة".

ومشاكل الإمدادات العالمية التي نجمت عن اضرابات وزيادة في الطلب على النقل اللوجستي مع الانتعاش بعد وباء كوفيد، تضرب بريطانيا خصوصا وتفاقمت بسبب بريكست.

وهذا يعقد الإجراءات الشكلية لعبور البضائع والعمال ويتجلى خصوصا في نقص مئة ألف سائق شاحنة.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، سيحضر السيد سوناك اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين التي تترأسها لندن حتى نهاية العام الجاري.

ويفترض أن يدعو نظراءه الدوليين إلى تعزيز دعمهم للبلدان الأكثر فقرا لا سيما بشأن توزيع اللقاحات ضد كوفيد-19، والعمل على الانتقال إلى الحياد الكربوني.

وفي بيان منفصل رحب سوناك بنشر التقديرات الأخيرة لصندوق النقد الدولي التي تشير الى أن بريطانيا سجلت أسرع نمو بين دول مجموعة السبع في 2021، مع أنه خفّض إلى 6,8 بالمئة مقابل 7 بالمئة في التوقعات السابقة.

© 2021 AFP