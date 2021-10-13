مركبة بلو أوريجن عادت إلى الأرض بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء

خوسيه روميرو BLUE ORIGIN/ا ف ب

صورة ملتقطة من فيديو لشركة بلو أوريجن تظهر هبوط مركبة نيو شيبارد في 13 تشرين الأول/أكتوبر 2021 في غرب تكساس في الولايات المتحدة

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لونش سايت وان (Etats-Unis) (أ ف ب)

حطت مركبة بلو أوريجن الأربعاء في غرب ولاية تكساس الأميركية بعد رحلة استمرت دقائق معدودة في الفضاء بمشاركة أربعة ركاب بينهم الممثل وليام شاتنر الذي جسد شخصية الكابتن كيرك في مسلسل "ستار تريك" الشهير.

وأصبح الممثل الكندي البالغ 90 عاما الأكبر سنا بين الأشخاص الذين سافروا إلى الفضاء.

وكانت هذه ثاني رحلة مأهولة لمركبة بلو أوريجن من صنع شركة الملياردير الأميركي جيف بيزوس التي تسعى إلى أن تكون طرفا أساسيا في قطاع سياحة الفضاء.

وكان في المركبة أيضا رجلا أعمال دفعا للمشاركة فضلا عن مسؤولة في بلو أوريجن.

وكان جيف بيزوس مؤسسة شركة أمازون حاضرا في مكان هبوط المركبة الأربعاء. وصافح كل الركاب قبل صعودهم إلى الصاروخ "نيو شيبارد" وقد أغلق بنفسه باب المركبة.

وكان جيف بيزوس شارك في أول رحلة ماهولة لهذه المركبة في تموز/يوليو الماضي.

وأقلع الصاروخ الأربعاء عموديا وانفصلت عنه المركبة بعد ذلك وارتفعت تدريجا لتتجاوز خط كرمان على ارتفاع مئة كيلومتر والذي يشكل حدود الفضاء مع الأرض بحسب التعريف الدولي. وباشرت بعد ذلك سقوطها الحر باتجاه الأرض الذي أبطأته لاحقا ثلاث مظلات ضخمة.

واستمرت الرحلة حوالى عشر دقائق فقط.

وبدأ بث مسلسل "ستار تريك" في العام 1966 لثلاثة مواسم فقط وكان يروي مغامرات مركبة "يو أس أس انتربرايز" التي انطلقت في مهمة استكشاف في الفضاء. وأصبح المسلسل مرجعيا لهواة الخيال العلمي ومن بينهم جيف بيزوس.

وكان المسلسل عُرض في بدايات غزو الفضاء ولم يكن الأميركيون قد مشوا على سطح القمر بعد، وساهم في إثارة اهتمام الشعب الأميركي والعالم ببرنامج وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) حينها.

© 2021 AFP