ميلان يعلن إصابة مدافعه الفرنسي ثيو هرنانديز بفيروس كورونا

مدافع المنتخب الفرنسي ثيو هرنانديز يحتفل بتسجيله هدف الفوز في مرمى بلجيكا (3-2) في نصف نهائي دوري الامم الاوروبية في تورينو في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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باريس (أ ف ب)

أعلن نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم الأربعاء إصابة مدافعه الدولي الفرنسي ثيو هرنانديز بفيروس كورونا.

وعاد الظهير الأيسر البالغ من العمر 24 عامًا إلى صفوف فريقه بعد تتويجه مع منتخب بلاده بلقب النسخة الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية بالفوز على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية في ميلانو، وقبلها على بلجيكا 3-2 في دور الاربعة في تورينو.

وشهد معكسر المنتخب الفرنسي في إيطاليا إصابة لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو بفيروس "كوفيد-19" ما اضطره الى الغياب عن المباراة النهائية.

وقال ميلان الأربعاء في بيان إن "ثيو هرنانديز العائد من معسكر منتخب بلاده، خضع لفحص فيروس كورونا في منزله جاءت نتيجته إيجابية"، موضحا أن اللاعب في "حالة جيدة".

وتألق ثيو الذي استدعي الى صفوف المنتخب برفقة شقيقه لوكاس، مدافع بايرن ميونيخ الألماني، في نصف النهائي بتسجيله هدف الفوز في مرمى بلجيكا.

© 2021 AFP