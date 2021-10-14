بطولة إنكلترا: كسر في قدم الإسباني توريس يبعده اسابيع عدة عن الملاعب

ادريان دينيس ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي فيران توريس محتفلا بعد تسجيله احد اهداف فريقه في مرمى نوريتش سيتي في الدوري الانكليزي. 21 اب/اغسطس 2021

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لندن (أ ف ب)

سيغيب المهاجم الإسباني الدولي فيران توريس عن صفوف مانشستر سيتي الانكليزي لاسابيع عدة بعد تعرضه لكسر في ساقه خلال مشاركته مع "لا روخا" في دوري الامم الاوروبية الاسبوع الماضي.

وتعرض توريس للاصابة في نصف النهائي ضد ايطاليا منتصف الاسبوع الماضي وخرج اواخر المباراة بعد ان سجل هدفي فريقه لكنه شارك في النهائي ضد فرنسا ولم يكمل المباراة الاحد في ميلانو.

وقال بيان صادر عن النادي الانكليزي الخميس "يعاني فيران توريس من كسر بسيط في ساقه اليمنى تعرض له خلال مشاركته الدولية. لقد عاد الى مانشستر حيث سنتابع عن كثب تطور اصابته".

ومن المتوقع ان يغيب توريس عن مباريات هامة لفريقه ومنتخب بلاده في الفترة المقبلة، حيث يلتقي مانشستر سيتي مع جاره مانشستر يونايتد في الدوري المحلي، وربما عن الجولتين الاخيرتين من التصفيات الاوروبية المؤهلة الى مونديال قطر الشهر المقبل حيث تلتقي اسبانيا مع اليونان والسويد.

© 2021 AFP