ساو باولو يقيل مدربه الأرجنتيني كريسبو

نيكولاس أغيليرا تصوير مشترك/ا ف ب

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ساو باولو (أ ف ب)

أعلن نادي ساو باولو البرازيلي إقالة مدربه الأرجنتيني المهاجم الدولي السابق هرنان كريسبو على خلفية تردي نتائج الفريق.

وكان كريسبو البالغ 46 عاماً، تسلم المهمات الفنية للفريق في شباط/فبراير الماضي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من قيادته مواطنه المتواضع نادي ديفنسا إي جوستيسيا للفوز بلقب مسابقة "سوداميريكانا".

وأكد ساو باولو في بيان أن الطرفين توصلا إلى "اتفاق متبادل بعد مفاوضات بين المدرب وأعضاء من نادي الـ"تريكولوري".

وبدأ كريسبو مهماته في بلاد السامبا على وقع قيادة ساو باولو للفوز بلقب الولاية في أيار/مايو الماضي، منهياً 9 أعوام من الصيام عن الألقاب للنادي.

غير أن الامور أخذت منحىً مغايراً لمهاجم ميلان الإيطالي وتشلسي الانكليزي السابق مع بداية الدوري البرازيلي هذا الموسم، حيث تزامن تراجع أداء ساو باولو مع خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس، الموازية لدوري أبطال أوروبا.

كما تعرض ساو باولو لضربة موجعة عقب قرار مدافعه المخضرم داني ألفيش في أيلول/سبتمبر الماضي مغادرة النادي إثر خلاف على مبالغ مالية غير مدفوعة.

وسقط ساو باولو في فخ التعادل في مبارياته الخمس الأخيرة، ليتراجع ترتيبه للمركز الـ13 في الدوري المحلي، متقدماً بفارق 3 نقاط فقط عن أوّل الهابطين إلى الدرجة الثانية قبل 14 جولة من النهاية.

© 2021 AFP