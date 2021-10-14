مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة

إميلي تشين غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الاميركي سيرجينيو ديست يسجل هدف التعادل في مرمى كوستاريكا خلال لقاء المنتخبين في تصفيات نطقة كونكاكاف المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 في كولومبوس في 13 تشرين الاوّل/أكتوبر 2021

إعلان اقرأ المزيد

لوس انجليس (أ ف ب)

استعاد المنتخب الأميركي توازنه بعد فوزه على ضيفه الكوستاريكي 2-1 في مباراة شهدت إصابة حارس الأخير وباريس سان جرمان الفرنسي، كيلور نافاس في ذراعه اليمنى في الجولة السادسة من الدور الثالث في تصفيات منطقة كونكاكاف المؤهلة لمونديال قطر 2022، فيما عزّزت المكسيك صدارتها بفوزها على مضيفتها السلفادور بهدفين نظيفين الأربعاء.

في كولومبوس، قلبت الولايات المتحدة تأخرها بهدف في الدقيقة الأولى سجله كيشير فولر، إلى فوز بفضل هدف التعادل من لاعب برشلونة الاسباني سيرجينيو ديست (25)، قبل أن تخطف النقاط الثلاث عبر النيران الصديقة بعدما ارتدت كرة سددها تيموثي وياه، نجل النجم الليبيري السابق جورج، من القائم لتصطدم بالحارس البديل ليونيل مورييرا ومنه إلى الشباك (66).

وحلّ مورييرا بدلاً من نافاس (34 عاماً) الذي اصيب بذراعه اليمنى في مباراته الدولية الرقم 99 وخرج بين الشوطين، لتتلقى آماله ضربة قوية في ظل المنافسة التي تجمعه هذا العام مع ناديه الباريسي مع الوافد الجديد الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ولم يصدر عن الاتحاد الكوستاريكي للعبة أي توضيح بشأن مدة غياب حارس سان جرمان والمتوج بلقب مسابقة دوري أبطال أوروبا مع فريقه السابق ريال مدريد الاسباني.

وتعرّض مدرب المنتخب الأميركي غريغ بيرهالتر لانتقادت لاذعة بعد الخسارة الاولى على الإطلاق أمام بنما في التصفيات بنتيجة صفر-1، على خلفية قراره بالاعتماد على تشكيلة مغايرة تماماً لتلك التي فازت على جامايكا 2-صفر الخميس في أوستن.

وأدخل بيرهالتر 10 تبديلات مقارنة مع المباراة السابقة، فبدا فريقه أكثر تهديداً وحيوية، فيما اعتبرت التشكيلة التي خاضت اللقاء الاصغر تبدأ مباراة في تصفيات مؤهلة للمونديال حيث بلغ معدل أعمار اللاعبين 22 عاماً و229 يوماً.

دفع بيرهالتر بوياه الابن (21 عاماً) الذي يدافع عن ألوان بطل فرنسا ليل قبل فترة قصيرة من صافرة البداية بعد اصابة لاعب دي سي يونايتد كريس أريولا خلال فترة التحمية.

تقدّمت كوستاريكا بفضل هجمة مرتدة وصلت إلى رونالد ماتاريا الذي تفوّق على ديست على الجناح الأيسر ليمرّر كرة إلى القائم البعيد تابعها فولر "على الطاير" في الشباك بعد دقيقة من صافرة البداية.

استحوذ اصحاب الارض على الكرة من دون فعالية، قبل أن يخترق وياه الرواق الايسر ويمرر في العمق إلى لاعب فالنسيا الاسباني، يونس موسى على الجهة المعاكسة ومنه إلى ديست ليسدد بالقدم اليسرى في الزاوية العليا للحارس نافاس (25)، ليعود وياه ويتسبب بالهدف الثاني والفوز.

ورفع المنتخب الاميركي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 6 مباريات، متأخراً بفارق 3 نقاط عن نظيره المكسيكي الفائز على السلفادور في عقر دارها.

افتتحت المكسيك التسجيل عبر رأسية هيكتور مورينو في الدقيقة 30، قبل أن يضيف راوول خيمينيس الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وعانى المنتخبان من النقص العددي، فلعب أصحاب الارض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعدما طرد الحكم اللاعب ماريو جاكوبو، قبل أن يرفع البطاقة الحمراء مجدداً بوجه اللاعب المكسيكي نستور أروخو في الدقيقة 67.

وتقدمت كندا للمركز الثالث مع 10 نقاط بعد فوزها الكبير على بنما 4-1 في تورنتو، في مباراة تألق خلالها نجم بايرن ميونيخ الالماني ألفونسو ديفيس صاحب هدف التقدم في الدقيقة 66.

وكانت بنما افتتحت التسجيل غبر رولاندو بلاكبيرن (5)، لتدرك كندا التعادل عبر النيران الصديقة بفضل ميكايل موريو (28)، ليضيف ديفيس الثاني وتاجون بوكانان الثالث (71)، فيما اختتم جوناثان ديفيد المهرجان التهديفي في الدقيقة 78.

وحققت جامايكا فوزها الاول في التصفيات الحالية على حساب مضيفتها هندوراس 2-صفر، في سان بدرو سولا.

© 2021 AFP