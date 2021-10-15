الاتحاد الأوروبي "مستعد" لاستقبال مسؤولين ايرانيين ويحذر من ان "الوقت ينفد"

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مستقبلا وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في واشنطن في 14 تشرين الأول/اكتوبر 2021.

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واشنطن (أ ف ب)

أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة "استعداده" لاستقبال مسؤولين ايرانيين في بروكسل، لكنه دعا إيران في الوقت نفسه إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت والعودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي.

وفي ختام زيارة الى واشنطن، رفض اللجوء الى خطط بديلة تطرقت إليها واشنطن أو خيارات عسكرية لوحت بها اسرائيل هذا الأسبوع في مواجهة انسداد أفق الجهود الدبلوماسية لانقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بهدف منع ايران من امتلاك السلاح النووي.

وقال بوريل أمام صحافيين في واشنطن "أعلم أن الإيرانيين يريدون في شكل ما محادثات مسبقة معي بوصفي منسقا، ومع بعض الأعضاء الآخرين في مجلس" اتفاق 2015 حول النووي الإيراني.

وأضاف "أنا مستعد لذلك، لكن الوقت ينفد" لانقاذ الاتفاق.

وزار مفاوض الاتحاد الاوروبي المكلف الملف انريكي مورا طهران الخميس حيث حض الحكومة الايرانية على استئناف المفاوضات المعلقة منذ انتخاب الرئيس الايراني الجديد حزيران/يونيو.

وقالت وزارة الخارجية الايرانية إن "الجانبين توافقا على مواصلة المحادثات" في بروكسل "خلال الايام المقبلة". وأعربت له عن "شكوك جدية حول رغبة الأميركيين في الوفاء بتعهداتهم".

وأضاف بوريل "لا يمكنني ان اعطي تاريخا محددا. انا مستعد لاستقبالهم اذا كان ذلك ضروريا"، علما انه أجرى محادثات الخميس في واشنطن مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

وتابع "لا أقول إن الأمر ضروري جدا، ولكن على ان ابدي نوعا من الصبر الاستراتيجي في هذا الصدد، لأنه لا يمكن أن نسمح لأنفسنا بالفشل".

- "خطورة غير مسبوقة"-

وقد انسحبت واشنطن في ظل رئاسة دونالد ترامب احاديا من الاتفاق الدولي عام 2018 واعادت فرض عقوبات على طهران. وفي المقابل، تنصلت ايران في شكل تدريجي من القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق.

وأبدى الرئيس الحالي جو بايدن استعداده للعودة الى الاتفاق في حال عادت ايران في موازاة ذلك للالتزام بتعهداتها.

وكانت محادثات فيينا غير المباشرة بين واشنطن وطهران بدأت في نيسان/ابريل عبر وساطة الأطراف الآخرين الذين وقعوا الاتفاق، اي الصين وروسيا والمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي. لكن المفاوضات متوقفة منذ حزيران/يونيو .

يتزايد نفاد صبر الغربيين يوما بعد يوما لأن ايران لم تحدد بعد موعدا لعودتها الى فيينا.

وقال بوريل الجمعة "أتفهم أن الحكومة الجديدة بحاجة للوقت لدرس الملف، لكن هذا الوقت مر، وآن الأوان للعودة الى طاولة المفاوضات".

ودعت فرنسا أيضا الجمعة إيران إلى الإسراع في وضع حد لكافة انتهاكاتها "ذات الخطورة غير المسبوقة" للاتفاق الدولي في شأن برنامجها النووي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن "هناك حاجة ملحة لأن تستأنف إيران بسرعة التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأن تضع حدا لكافة الأنشطة ذات الخطورة غير المسبوقة التي تواصلها في انتهاك لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاسم الرسمي للاتفاق النووي)".

ويأتي ذلك خصوصا أن الولايات المتحدة التي كانت ترفض حتى الآن التفكير في خيارات أخرى غير استئناف المفاوضات حول هذا الملف، غيرت لهجتها هذا الأسبوع.

وقال بلينكن في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإسرائيلي يائير لبيد الأربعاء إن واشنطن تعتبر ان "الحل الدبلوماسي هو السبيل الأفضل".

لكنّه أشار بحزم أكبر من السابق إلى أن واشنطن لن تنتظر فترة طويلة لاستئناف المباحثات المعلّقة، معتبرا أن "الحوار يتطلّب طرفين ولم نلمس في هذه المرحلة نية لدى إيران". وأضاف "نحن جاهزون للجوء إلى خيارات أخرى إن لم تغيّر إيران مسارها".

من جهته، لوّح لبيد باستخدام القوة حيال الجمهورية الإسلامية، العدو اللدود لإسرائيل في المنطقة. وقال "تحتفظ إسرائيل بحق التحرّك في أي وقت وبأي طريقة".

ورد بوريل الجمعة على ذلك بالقول "لا أريد أن أفكر في خطط بديلة لأنه لا توجد خطة بديلة يمكن أن أفكر فيها ستكون خطة جيدة". وأضاف "الطريقة الوحيدة لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية هي العودة إلى الاتفاق".

وتوصلت إيران وست قوى كبرى (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين، وألمانيا) الى اتفاق العام 2015 بشأن برنامج طهران النووي، أتاح رفع الكثير من العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، في مقابل تقييد أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

الا أن مفاعيل الاتفاق باتت في حكم اللاغية مذ قررت الولايات المتحدة الانسحاب أحاديا منه العام 2018 في عهد ترامب الذي أعاد فرض عقوبات صارمة على طهران. من جهتها، قامت الأخيرة بعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، بالتراجع تدريجا عن تنفيذ غالبية التزاماتها الأساسية بموجبه.

© 2021 AFP