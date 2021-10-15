الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون في المستشفى للعلاج من التهاب

روبين بيك ا ف ب/ارشيف

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لوس انجليس (أ ف ب)

نُقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون (75 عاما) الى مستشفى في ولاية كاليفورنيا للعلاج من التهاب على ما أعلن الخميس متحدث باسمه.

وقال الأطباء أن كلينتون يستجيب للعلاج بشكل جيد في المركز الطبي في إيرفين بولاية كاليفورنيا. والالتهاب لا علاقة له بفيروس كورونا.

وكتب المتحدث أنغيل أورينا على تويتر "مساء الثلاثاء، نقل الرئيس كلينتون إلى المركز الطبي في جامعة كاليفورنيا إيرفين لتلقي العلاج من التهاب غير مرتبط بكوفيد".

وأضاف "إنه يتعافى وحالته المعنوية جيدة، وهو ممتن جدا للأطباء والممرضات والطاقم الذين قدموا له رعاية ممتازة".

وأكد الأطباء في المركز الطبي في جامعة كاليفورنيا إيرفين أن كلينتون أُدخل المستشفى.

ونشر أورينا بيانا من طبيبي كلينتون في المستشفى، البيش ابمين وليزا بارداك.

وجاء في البيان أن "الرئيس كلينتون نقل إلى المركز الطبي في يو. سي إيرفين، وشُخصت إصابته بالتهاب".

وقال البيان "نُقل إلى المستشفى لتتم مراقبته من كثب وقد تلقى مضادات حيوية وسوائل من طريق الوريد".

وأضاف "بعد يومين من العلاج بدأت كريات الدم البيضاء بالانخفاض كما أنه يستجيب للمضادات الحيوية بشكل جيد".

والفريق الطبي المعالج في كالفورنيا على تواصل مستمر مع فريق الرئيس السابق الطبي في نيويورك ولا سيما طبيب القلب.

وأمل الأطباء "أن يعود إلى المنزل قريبا".

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في المستشفى أن الأجواء هادئة ولم يُشاهَد الرئيس، فيما تجمعت وسائل الإعلام في موقف للسيارات.

وذكرت محطة سي ان ان التلفزيونية أن كلينتون أصيب بالتهاب في المسالك البولية امتد إلى مجرى الدم.

وقال المراسل الطبي للمحطة الأميركية ، سنجاي غوبتا، إن كلينتون أفاد عن شعوره بالتعب خلال زيارة إلى كاليفورنيا الثلاثاء وتوجه إلى المستشفى لإجراء فحوص بينت عدم إصابته بكوفيد-19 أو مشكلات متعلقة بالقلب.

كان كلينتون الرئيس الثاني والأربعين للولايات المتحدة بين عامي 1993 و2001. انتُخب بعمر 46 عاما وكان ثالث أصغر الرؤساء سنا في تاريخ الولايات المتحدة.

في 1998 وجه له مجلس النواب اتهامات بغرض عزله، على خلفية الكذب فيما يتعلق بعلاقته مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. وبرأه مجلس الشيوخ بنهاية الأمر في شباط/فبراير 1999.

في العام 2004 وبعمر 58 عاما خضع كلينتون لعملية قسطرة لأربعة شرايين بعدما رصد الأطباء مؤشرات على انتشار مرض في القلب.

بعد هذه المشاكل الصحية، بدأ كلينتون الذي كان معروفا بحبه للمأكولات الدهنية، في اتباع حمية نباتية.

في 2010 خضع كلينتون لجراحة لتوسيع شريان بعدما اشتكى من آلام في القلب.

في العام نفسه قال إن قراره اتباع حمية نباتية لم يكن صعبا.

وقال كلينتون في فعالية نظمتها في دالاس جمعية للرفق بالحيوان غن قرار اتباع حمية نباتية "ليس صعبا عندما تكون قد خضعت لعملية قسطرة لأربعة شرايين وتريد أن تعيش لتصبح جدا لأحفادك".

© 2021 AFP