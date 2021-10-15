بطولة ألمانيا: مواجهة مرتقبة بين بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن لفض شراكة الصدارة

اينا فاسبندر POOL/ا ف ب/ارشيف

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برلين (أ ف ب)

يستضيف باير ليفركوزن المتألق هذا الموسم بايرن ميونيخ الساعي إلى احراز لقبه العاشر توالياً في الدوري الألماني لكرة القدم ضمن مباريات المرحلة الثامنة على ملعب "باي ارينا"، الاحد في لقاء قمة لفض شراكة الصدارة بينهما.

وسينفرد الفائز بهذه المواجهة بالمركز الأول علما بأن الفريق البافاري يتقدم على ليفركوزن بفارق الأهداف فقط ولكل منهما 16 نقطة. لكن في حال انتهاء المباراة بالتعادل، فيمكن لبوروسيا دورتموند المتربص بـ15 نقطة انتزاع المركز الاول شرط فوزه على ضيفه ماينتس قبل 24 ساعة، على غرار فرايبورغ الرابع (15) الذي يستقبل لايبزيغ السابع.

وأظهر ليفركوزن ثباتا في المستوى منذ مطلع الموسم الحالي وحقق الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة، مقدّماً عروضاً هجومية رائعة باشراف مدربه السويسري جيراردو سوان.

ويدين ليفركوزن بهذا المستوى الى صانع العابه الشاب فلوريان فيرتس الذي يتوقع له النقاد مستقبلاً رائعاً، وقد ساهم هذا الموسم بتسجيل أربعة أهداف وخمس كرات حاسمة، بالاضافة الى هدافه التشيكي باتريك شيك صاحب 6 أهداف يحتل بها المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي ومهاجم بوروسيا دورتموند النروجي إرلينغ هالاند.

وأشاد لاعب ليفركوزن وبايرن ميونيخ السابق البرازيلي زي روبرتو بفيرتس بقوله لمجلة "كيكر" الالمانية "لديه غريزة عفوية على القيام بالمحاولة تلو الأخرى عندما لا تسير الأمور كما يشتهي وهذا أمر في غاية الاهمية لتحقيق النجاح".

ويستطيع المدرب الاعتماد أيضا على لاعب الوسط المؤثر التشيلي تشارلز أرانغيس الذي غاب عن مباراة منتخب بلاده الاخيرة ضد فنزويلا بداعي الايقاف وعاد مبكراً الى ليفركوزن.

في المقابل، يريد بايرن ميونيخ النهوض من كبوته التي شهدت سقوطه على أرضه امام بشكل مفاجئ ضد أينتراخت فرانكفورت 1-2 في الجولة الاخيرة.

ويقود الفريق البافاري هدافه ليفاندوفسكي المرشح بقوة لاحراز الكرة الذهبية التي تمنحها سنويا مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصّصة في كرة القدم.

ونوّه مدرّب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان بليفاندوسكي ورشّحه لنيل الجائزة المرموقة بقوله في مقابلة لصحيفة "ابندتسايتونغ" البافارية "روبرت يستحق الفوز بها لأنه بنظري يتمتع بمستوى مستقر ومدهش أكثر من أي لاعب آخر".

وأضاف المدرب الشاب "انه لاعب ديناميكي، لا يتعرّض للاصابة ويتدرّب كثيراً. أدعمه للعب لفترة طويلة على أعلى المستويات".

ويأتي كلام ناغلسمان في الوقت الذي قلّل فيه رئيس النادي لابافاري هربرت هاينر من الشائعات التي تحدثت عن امكانية التعاقد مع هالاند للحلول بدلاً من ليفاندوفسكي في نهاية الموسم الحالي.

بيد أن ليفاندوفسكي لم يزر الشباك في آخر مباراتين له في الدوري الألماني وهذا ما لم يحصل له منذ 22 شهراً.

-عودة هالاند-

في المقابل، يعود هالاند إلى صفوف دورتموند بعد تعافيه من اصابة في فخذه ابعدته عن المباراتين الأخيرتين لفريقه وعن مباريات منتخب بلاده في تصفيات قارة أوروبا المؤهلة الى مونديال قطر 2022 خلال النافذة الدولية الاخيرة، عندما يستقبل فريقه ماينتس على ملعب "سيغنال ايدونا بارك".

ويسعى فرايبورغ الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة هذا الموسم على الاحتفاظ بهذا السجل عندما يستضيف لايبزيغ وصيف الموسم الماضي والذي حقق صحوة مؤخرا بفوزه في مبارياته الثلاث في مختلف المسابقات بعد بداية متعثرة.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي هوفنهايم مع كولن، أينتراخت فرانكفورت مع هرتا برلين، أونيون برلين مع فولفسبورغ، غرويتر فورث مع بوخوم، بوروسيا مونشنغلادباخ مع شتوتغارت وأوغسبورغ مع أرمينيا بيليفيلد.

© 2021 AFP