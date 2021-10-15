بطولة إنكلترا: سترلينغ "منفتح" لترك مانشستر سيتي

أولي سكارف ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أقرّ الدولي الإنكليزي رحيم سترلينغ انه "منفتح" أمام إمكانية انتقاله من نادي مانشستر سيتي، ليحصل على مزيد من الوقت على أرض الملعب دون أن يستبعد رحيله خارج البلاد.

ويحمل اللاعب البالغ 26 عاماً ألوان الفريق المملوك إماراتياً منذ العام 2015 بعد قدومه من ليفربول.

لكنه استهل مباراتين فقط أساسياً هذا الموسم في الدوري الإنكليزي تحت اشراف المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

قال سترلينغ في ندوة رياضية "إذا كانت هناك فرصة للانتقال (للحصول على وقت لعب إضافي) فأنا منفتح لهذا الأمر حالياً".

تابع "كما قلت، كرة القدم هي الأهم بالنسبة لي، تحديات وضعتها لنفسي منذ صغري وأحلامي أيضاً، باللعب في الخارج.. ربما في يوم ما أود اللعب خارجاً لأخوض هذا التحدّي".

وقد يستهل سترلينغ الذي ينتهي عقده مع بطل إنكلترا عام 2023، مباراة بيرنلي المقبلة، بعد إصابة الإسباني فيران توريس بكسر في ساقه خلال مشاركته مع بلاده في دوري الأمم الأوروبية.

© 2021 AFP