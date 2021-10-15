بطولة فرنسا: سان جرمان يستعيد توازنه بفضل مبابي وبغياب ميسي ونيمار

كيليان مبابي يحتفل بتسجيله هدف الفوز لباريس سان جرمان في مرمى أنجيه، باريس في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2021

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باريس (أ ف ب)

أكد كيليان مبابي مكانته في باريس سان جرمان وصحة قرار الأخير بالتمسك به رغم رغبته الشخصية بالرحيل الى ريال مدريد الإسباني، وذلك بقيادته نادي العاصمة الى استعادة توازنه بعدما حول تخلفه أمام ضيفه أنجيه الى فوز شاق 2-1 الجمعة في المرحلة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ودخل فريق المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقاء أنجيه الذي مني بهزيمته الثالثة عشرة توالياً في مواجهة نادي العاصمة على صعيدي الدوري والكأس، باحثاً عن تعويض الهزيمة التي مني بها قبل أسبوعين على يد رين وتوقف مسلسل انتصاراته المتتالية عند ثماني مباريات.

لكنه كان قاب قوسين من تلقي هزيمتين على التوالي للمرة الأولى منذ المرحلتين الأوليين من الموسم الماضي، لولا مبابي الذي مرر كرة هدف التعادل للبرتغالي دانيلو بيريرا (69) ثم سجل هدف الفوز في الوقت القاتل من ركلة جزاء (87)، وذلك بعدما أنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين عبر أنجيلو فولجيني (36).

ونجح نادي العاصمة ورغم غياب نجومه الأميركيين الجنوبيين لانشغالهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات مونديال 2022 وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار، في استعادة توازنه سريعاً وتحقيق انتصاره التاسع ما سمح له بالابتعاد موقتا في الصدارة بفارق تسع نقاط عن لنس الثاني و11 عن نيس الثالث، وذلك قبل مباراتي الأخيرين مع مونبلييه وتروا السبت توالياً خارج ملعبيهما.

© 2021 AFP