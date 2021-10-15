بيليه يؤكد أنه في "حالة جيدة"

صورة للاسطورة البرازيلي بيليه مبتسما خلال حفل افتتاح ملعب كرة القدم ذي التكنولوجيا الجديدة الذي أقيم في مينيرا فافيلا في ريو دي جانيرو بالبرازيل تم التقاطها في 10 أيلول/سبتمبر 2014.

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ساو باولو (أ ف ب)

قال الأسطورة البرازيلي بيليه الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "في حالة جيدة" بعد أسبوعين من خروجه من المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بسبب ورم في القولون.

وقال بيليه مازحا في مقطع فيديو نُشر على حسابين على إنستغرام لاثنتين من بناته "الحمد لله أنا بخير، أنا أفضل، حتى أنني مستعد للعب يوم الأحد"

وأضاف "بجدية أكثر، أشكركم على كل شيء وشكرا لكل من منحني القوة وان شاء الله سأكون معكم قريبا جدا".

في هذا الفيديو الأول منذ خروجه من مستشفى ساو باولو حيث أمضى شهرًا في العلاج، بدا بيليه، اللاعب الوحيد المتوج بكأس العالم ثلاث مرات (1958 و1962 و1970) مبتسمًا وفي مزاج جيد.

وأدخل بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتس دو ناسيمنتو وسيحتفل بعيد ميلاده الحادي والثمانين في 23 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، إلى المستشفى في 31 آب/أغسطس لإجراء فحوص روتينية حيث تم اكتشاف اشتباه اصابته بورم في القولون.

وخضع "الملك" لعملية جراحية بعد أربعة أيام، ثم أمضى عشرة أيام في وحدة العناية المركزة، حيث عاد إليها لفترة وجيزة بعد أيام قليلة بسبب صعوبات في التنفس، قبل أن يخرج من المستشفى في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يتم الكشف عن نتيجة خزعة الورم على الملأ، لكن الأطباء قالوا إنه سيخضع لـ"علاج كيماوي".

وتدهورت صحة بيليه، في السنوات الأخيرة، وأدخل مرات عدة إلى المستشفى، كان آخرها في نيسان/أبريل 2019 في باريس، بسبب التهاب حاد في المسالك البولية.

لدى عودته إلى البرازيل، تمت إزالة حصوات من الكلى.

وعانى بيليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 من التهاب حاد في المسالك البولية، اضطره لدخول غرفة العناية المركزة وخضع لغسيل الكلى، وسط قلق كبير حول العالم من احتمال وفاة اللاعب الذي يعد من الأبرز على مر التاريخ.

ولدى بيليه كلية واحدة فقط منذ كان لاعباً. وتسبب كسر إحدى الضلوع أثناء احدى المباريات بضرر في كليته اليمنى والتي تمت إزالتها في النهاية.

وسجل بيليه 77 هدفاً في 92 مباراة بقميص "سيليساو" قبل اعتزاله في 1977. واختير في 1999 من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، كأحد أفضل رياضيي القرن العشرين، وبعدها بعام كأفضل لاعب في القرن نفسه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

© 2021 AFP