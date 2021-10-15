دورة انديان ويلز: جابر تواصل مشوارها الرائع وتبلغ نصف النهائي

التونسية أنس جابر لحظة سقوطها في المباراة ضد الاستونية أنيت كونتافيت في ربع نهائي دورة انديان ويلز الاميركية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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نيويورك (أ ف ب)

واصلت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية عشرة مشوارها الرائع في دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه)، وبلغت نصف النهائي بفوزها السهل على الإستونية أنيت كونتافيت الثامنة عشرة 7-5 و6-3 الخميس.

واحتاجت جابر التي ضمنت اعتبارا من الإثنين المقبل أن تصبح أول عربية بين العشر الأوليات في تاريخ التصنيف المعتمد راهناً لدى المحترفين والمحترفات، إلى 86 دقيقة لتحقيق فوزها الـ48 هذا العام، والثالث على التوالي في أربع مواجهات أمام "صديقتها" كونتافيت.

وهو الفوز الثاني لجابر على الاستونية هذا العام بعد الأوّل في دور الـ64 لدورة سينسيناتي الأميركية، وقبله في ربع نهائي دورة موسكو عام 2018، فيما حققت كونتافيت فوزها الوحيد على التونسية في دور الـ32 لدورة بريستون الإنكليزية عام 2014.

- "مجرد بداية لأشياء رائعة" -

وقالت جابر الساعية إلى اللقب الثاني هذا العام والثاني في مسيرتها الاحترافية بعد دورة برمنغهام الإنكليزية هذا الصيف "إنه لأمر مدهش. لقد كنت أعمل بجد. في نهاية العام الماضي قلت إنني أريد أن أكون بين العشر الأوليات. الناس كانوا يشُكُّون بي".

وأضافت التونسية التي خسرت مباراتين نهائيتين هذا العام في تشارلستون وشيكاغو الأميركيتين في 12 نيسان/أبريل و27 أيلول/سبتمبر تواليا: "التواجد بين العشر الأوليات أعرف أنها البداية، لن نتوقف هنا".

وتحتل جابر المركز الرابع عشر حاليا في تصنيف المحترفات، وهو أفضل مركز احتله لاعب عربي كان المغربي يونس العيناوي في عامي 2003 و2004.

وقتها، وتحديدا في الفترة بين الأول من كانون الأول/يناير 2000 حتى آذار/مارس 2009، اعتمدت رابطة اللاعبين المحترفين تصنيفا يأخذ في الاعتبار نتائج الموسم الواحد فقط، وهو التصنيف المعتمد حاليا لتحديد أفضل ثمانية لاعبين وثماني لاعبات لخوض بطولة الماسترز الختامية لدى الرجال والسيدات.

وتابعت جابر التي تطمح أيضا إلى خوض بطولة الماسترز الختامية في غوادالاخارا المكسيكية الشهر المقبل "أعلم أنني أستحق هذا المكان منذ فترة طويلة منذ أن كنت ألعب بشكل جيد. لكني أريد أن أثبت أنني أستحق أن أكون هنا، أستحق أن أكون بين أفضل 10 لاعبات في العالم".

ودخلت جابر دورة إنديان ويلز وهي في المركز التاسع في تصنيف بطولة الماسترز الختامية، وهي ضمنت الإثنين المقبل انتزاع المركز الثامن من اليابانية ناومي أوساكا.

وأردفت قائلة "هناك الكثير من الأشياء التي أحتاج إلى تحسينها. أنا سعيدة جدًا، ولدي الكثير من المشاعر في الوقت الحالي، لكني ما زلت في المنافسة، لذلك أحاول التهدئة وعدم الإفراط في التفكير بشأن العشر الأوليات. ربما سأحتفل بعد البطولة. أنا فقط وثقت بنفسي، وعملت بجد، وهذه مجرد بداية لأشياء رائعة".

وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها جابر دور الأربعة لإحدى دورات الألف في مسيرتها حيث توقف مشوارها عند ربع النهائي ثلاث مرات في دورات الألف نقطة.

وكسرت جابر إرسال كونتافيت في الشوط الثالث من المجموعة الاولى لتتقدم 2-1، وسنحت لها الفرصة للتقدم 4-1 لكن الاستونية أنقذت الموقف. وفعلتها جابر مجددا لتتقدم 5-2 ولكن كونتافيت ردت التحية مباشرة. وسنحت الفرصة أمام جابر لحسم المجموعة في صالحها في الشوط العاشر (5-4)، بيد أن الاستونية كسرت إرسالها لتفرض التعادل 5-5، قبل أن تنجح جابر في كسر إرسالها للمرة الثالثة في الشوط الحادي عشر لتتقدم 6-5 قبل أن تنهيها في صالحها 7-5.

- "قتال رائع" -

واشتدت المنافسة بين اللاعبتين في المجموعة الثانية واستمر التعادل حتى الشوط السادس قبل أن تنجح جابر في كسر إرسال كونتافيت لتتقدم 4-3، ثم كسرتها للمرة الثانية في الشوط التاسع لتنهي المجموعة في صالحها والمباراة وتلحق بالاستونية الخسارة الثانية في مبارياتها الـ18 الأخيرة التي شهدت تتويجها بلقبي كليفلاند الاميركية وأوسترافا التشيكية.

وقالت جابر "بصراحة مباراة رائعة، قتال عظيم".

وأضافت "من الصعب دائمًا اللعب ضد أنيت. حاولت أن ألعب مباراتي قليلاً، لكنها تعرفني جيدًا. كان من الصعب نوعًا ما تنفيذ تلك الضربات الساقطة".

وتابعت "أنا سعيدة لأنني حافظت على هدوئي عندما كنت بحاجة لذلك. كان الأمر مرهقًا جدا في النهاية. لكنني سعيدة لأنني حققت الفوز وأتطلع إلى اللعب. لماذا لا أحصل على اللقب هنا؟".

وتلتقي جابر في دور الاربعة مع الاسبانية باولا بادوسا الحادية والعشرين والتي أطاحت بالألمانية أنجيليك كيربر العاشرة عندما تغلبت عليها 6-4 و7-5.

وتابعت بادوسا المتوجة بلقب دورة بلغراد هذا العام، مفاجآتها في إنديان ويلز بعدما كانت تغلبت الثلاثاء على التشيكية باربورا كرييتشيكوفا الخامسة عالميا وبطلة رولان غاروس 6-1 و7-5.

وفي منافسات الرجال التي تدخل في إطار دورات الماسترز للألف نقطة، جدّد البريطاني كاميرون نوري الحادي والعشرون فوزه على الارجنتيني دييغو شفارتسمان الحادي عشر 6-صفر و6-2 وبلغ نصف النهائي.

وكان نوري المصنف 26 عالميا تفوّق على شفارتسمان في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز قبل نحو شهرين.

وكان نوري الذي يحقق نتائج لافتة في الاونة الاخيرة، بلغ نهائي دورة سان دييغو الاميركية مطلع الشهر الحالي.

ويلتقي نوري مع البلغاري غريغور ديميتروف الثالث والعشرين والفائز على البولندي هوبرت هوركاش الثامن 3-6 و6-4 و7-6 (7-2).

© 2021 AFP