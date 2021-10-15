مقتل شخصين في سقوط طائرة تدريب قبالة الساحل شمال بيروت (الجيش)

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صورة وزعها الجيش اللبناني في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2021 تظهر غواصين قرب حطام الطائرة في البحر قبالة الشاطئ شمال بيروت

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بيروت (أ ف ب)

عثر الجيش اللبناني الجمعة على جثتي شخصين قتلا جراء سقوط طائرة تدريب صغيرة كانا على متنها قبل يومين قبالة الشاطئ شمال بيروت.

وأعلن الجيش في بيان أن "تمكنت وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر من العثور على الطائرة المدنية التابعة لنادي الطيران اللبناني والتي سقطت قبل يومين في البحر قبالة حالات" التي تبعد حوالى 25 كيلومتراً من بيروت.

وأضاف الجيش أنه "تمّ انتشال جثتي الضحيتين اللذين كانا على متنها على بعد 1200 متر من شاطئ حالات وعمق 30 متراً".

ونشر الجيش صوراً تظهر غواصين قرب الطائرة التي سقطت الأربعاء.

وفي الثامن من تموز/يوليو الماضي، قتل ثلاثة مدنيين بعد سقوط طائرة تدريب صغيرة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال بيروت.

ونادراً ما يشهد لبنان الغارق في انهيار اقتصادي هو الأسوأ في تاريخه، حوادث مماثلة.

وتُستخدم هذه الطائرات عادة للتدريب أو القيام بجولات سياحية أو لاحتفالات خاصة مقابل كلفة مالية عادة ما تكون مرتفعة.

© 2021 AFP