إرجاء جديد في إيران لإعدام مدان بارتكاب جريمة وهو قاصر

علم إيران خارج مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة في الأول من آذار/مارس 2021

إعلان اقرأ المزيد

طهران (أ ف ب)

أرجأت السلطات القضائية الإيرانية مجددا إعدام شخص مدان بارتكاب جريمة قبل بلوغه سن الرشد، وفق ما أفادت صحيفة محلية السبت، بعد تنديد منظمات حقوقية بقرب تنفيذ الحكم.

وأفادت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية على موقعها الالكتروني أن "إعدام آرمان عبد العالي الذي كان من المقرر تنفيذه صباح 16 تشرين الأول/أكتوبر، لم يحصل، وتمت إعادة الشاب الى السجن"، من دون تفاصيل إضافية.

وكانت صحيفة "همشهري" التابعة لبلدية طهران، أفادت الأربعاء أن تنفيذ حكم الاعدام الذي كان متوقعا في ذاك اليوم، أرجئ الى السبت.

ناشدت منظمة العفو الدولية التي تتخذ من لندن مقرا لها، السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ حكم الاعدام، معتبرة أن المحاكمة التي خضع لها عبد العالي كانت "مجحفة للغاية"، وذلك في بيان مطلع الأسبوع الحالي.

أوقف عبد العالي البالغ حاليا الخامسة والعشرين، وهو في سن السابعة عشرة، وحكم عليه بالاعدام في كانون الأول/ديسمبر 2015 بعد إدانته بقتل صديقته التي فقد أثرها قبل ذلك بنحو عام، وفق ما أفادت منظمات حقوقية.

وقالت المنظمة إن الاعترافات التي أدلى بها جاءت "تحت التعذيب"، وحضّت طهران على "إلغاء اعدامه فورا".

كان تنفيذ حكم الاعدام مقررا بداية في كانون الثاني/يناير 2020، ولاحقا في تموز/يوليو 2021، قبل أن يتم إرجاؤه في ظل مناشدات دولية بوقف ذلك.

ووفق أرقام منظمة العفو، نفذّت السلطات القضائية الإيرانية أحكام الاعدام بحق 246 شخصا في 2020.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

كما تتنقد المفوضية العليا لحقوق الانسان في الأمم المتحدة ومنظمات غربية غير حكومية إعدام طهران لاشخاص دينوا بجرائم ارتكبت حين كانوا لا يزالون قاصرين، في انتهاك للشرعة الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها ايران.

وأكد مجيد تفرشي، مساعد الأمين العام للشؤون الدولية في اللجنة العليا لحقوق الإنسان الإيرانية، المرتبطة بالسلطة القضائية، لوكالة فرانس برس في تموز/يوليو، أن طهران تبذل ما في وسعها للحد من هذه الاعدامات، لاسيما بالعمل على اقناع عائلات الضحايا بالصفح عن مرتكبي الجرائم من القاصرين.

© 2021 AFP