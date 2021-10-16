بطولة إنكلترا: جوهرة صلاح وثلاثية فيرمينو تمنح ليفربول خماسية ضد واتفورد

ميغل ميدينا ا ف ب

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لندن (المملكة المتحدة) (أ ف ب)

اكتسح ليفربول بجوهرة نجمه المصري محمد صلاح وثلاثية البرازيلي روبرتو فيرمينو مضيفه واتفورد 5-صفر، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، فتصدّر الترتيب موقتاً بدلاً من تشلسي الذي يلعب في وقت لاحق مع برنتفورد.

سجّل لبطل 2020 السنغالي ساديو مانيه (9)، وفيرمينو ثلاثية "هاتريك" (37 و52 و90+1) وصلاح بهدف مهاري رائع (54).

رفع ليفربول، الوحيد الذي لم يخسر بعد هذا الموسم، رصيده إلى 18 نقطة، مقابل 16 لتشلسي بطل أوروبا، نافضاً عنه غبار تعادله في آخر مباراتين.

وثأر ليفربول بأفضل طريقة لخسارته المذلّة على أرض واتفورد بثلاثية نظيفة في شباط/فبراير الماضي.

غاب عن "الحمر" البرازيليان، حارسه أليسون بيكر ولاعب وسطه فابينيو، لاكمال حجرهم الصحي في إسبانيا استعداداً لمواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء المقبل، وذلك بعد عودتهم من بلادهم اثر المشاركة في تصفيات مونديال 2022. دفع المدرب الألماني يورغن كلوب بدلاً منهما بالحارس الإيرلندي كاويمهين كيليهر والغاني نابي كيتا.

وسيطر ليفربول على مجريات الشوط الأول باستحواذ قارب 80%، مقابل ارتخاء دفاعي من تشكيلة المدرب الإيطالي الجديد المخضرم كلاوديو رانييري الذي حل بدلاً من الإسباني خيسكو مونيوس مطلع فترة التوقف الدولية.

تفوّق صلاح بذكاء على الظهير داني روز في منتصف الملعب، ولعب تمريرة بعيدة على المسطرة تابعها مانيه منفرداً في الشباك (9).

وأصبح مانيه ثالث لاعب إفريقي يصل إلى حاجز المئة هدف في البريميرليغ (دون أي ركلة جزاء)، بعد العاجي ديدييه دروغبا وزميله صلاح. وهذه المرة الثامنة عشرة توالياً تهتز شباك واتفورد في الدوري.

بعد الهدف، أطلق صلاح من حدود المنطقة يسارية جميلة تألق الحارس بن فوستر بابعادها إلى ركنية.

قتل ليفربول المباراة منطقياً قبل الاستراحة، بانطلاقة من مانيه يساراً وتمريرة إلى جيمس ميلنر عكسها عرضية مقشرة إلى فيرمينو تابعها في المرمى الخالي (37).

وكاد ليفربول يدخل غرف الملابس بثلاثية، لكن تسديدة كيتا البعيدة ارتدت من العارضة (42).

كما في الشوط الأول، امتحن صلاح الحارس فوستر الذي تصدى لتسديدته اللولبية ببراعة (48).

بعدها بثوانٍ، سجّل ليفربول الثالث، عندما حاول المدافع الإيرلندي الشمالي كريغ كاثكارت تشتيت تمريرة للاسكتلندي أندي روبرتسون، أبعدها الحارس لتجد فيرمينو يتابعها في المرمى الخالي (52).

وعلى غرار تألقه الصارخ في المباريات الأخيرة، تلاعب صلاح بدفاع واتفورد وغربله بدهاء مطلقاً تسديدة من داخل المنطقة في الزاوية اليمنى البعيدة لمرمى فوستر (54).

وهذه المرة الثامنة توالياً يسجل صلاح لليفربول، وهي أطول سلسلة للفريق الأحمر منذ دانيال ستاريدج (8) في شباط/فبراير 2014.

وحمل هدف صلاح الرقم 104 له في الـ "بريميرليغ" ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف للاعب إفريقي والمسجل باسم العاجي ديدييه دروغبا.

قال صلاح الذي يحاول فريقه تمديد عقده بعد المباراة لقناة "بي تي" الرياضية "لا أعلم ما اذا كان هذا الهدف أجمل من الهدف الذي سجلته ضد مانشستر سيتي. احاول دوماً التمرير وتسجيل الأهداف".

تابع صاحب 10 أهداف و4 تمريرات حاسمة في عشر مباريات هذا الموسم "أنا واثق من نفسي راهناً.. آمل في احراز ليفربول اللقب هذا الموسم".

وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجّل فيرمينو الذي خاض مباراته الثانية أساسياً هذا الموسم، هدفه الثالث والخامس لفريقه متابعاً كرة مقشرة من الجهة اليمنى لعبها البديل الويلزي نيكو وليامس (90+1)، ليحقق البرازيلي أول ثلاثية منذ العام 2018.

© 2021 AFP