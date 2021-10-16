بطولة إنكلترا: سولشاير يطالب راشفورد بالتركيز على كرة القدم

بول اليس ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

يرى مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي أولي غونار سولشاير انه حان الوقت كي يركّز مهاجمه ماركوس راشفورد على كرة القدم، بعد حصوله على إشادات كثيرة في مجال مساعدة الفقراء.

لم يلعب ابن الرابعة والعشرين منذ اصابته بكتفه بعد نهائي كأس أوروبا التي خسرتها بلاده بركلات الترجيح ضد إيطاليا في تموز/يوليو الماضي.

قال المدرب النروجي عشية مواجهة ليستر سيتي السبت في الدوري الإنكليزي "قام ماركوس بأشياء رائعة في سن صغيرة، واقترب من أفضل عمر كروي".

تابع "هو يتعلّم. يكتسب المزيد من الخبرة. حصل على وقت ليفكر بما قام به من أشياء رائعة أيضاً على أرض الملعب، وربما يجب أن يعطي الآن أولوية للعبة ويركز على كرة القدم".

وأصبح راشفورد بطلا ومثالا للكثيرين داخل وخارج المستطيل الاخضر، بعد أن أقنع حكومة المحافظين لتقديم وجبات مدرسية مجانية للأطفال المحتاجين خلال جائحة فيروس كورونا. كرّمته الملكة اليزابيث لأعماله الخيرية وحصل على دكتوراه فخرية من جامعة مانشستر.

© 2021 AFP