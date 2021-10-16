بطولة إيطاليا: لاتسيو يرحب بعودة إنزاغي بثلاثية في شباك إنتر

فيليبو مونتيفورتي ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط لاتسيو البرازيلي فيليبي أندرسون يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى إنتر في الدوري الإيطالي على الملعب الأولمبي في روما في 16 تشرين الأوّل/أكتوبر 2021

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روما (أ ف ب)

رحّب لاتسيو بعودة لاعبه ومدربه السابق سيموني إنزاغي إلى الملعب الأولمبي في العاصمة روما باسقاطه فريقه الجديد إنتر حامل اللقب 3-1 السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ملحقاً بضيفه خسارته الأولى هذا الموسم.

سجل أهداف لاتسيو تشيرو إيموبيلي من ركلة جزاء (64)، رداً على افتتاح إنتر التسجيل من ركلة جزاء أيضاً عبر الكرواتي ايفان بيريشيتش (12)، قبل أن يضيف اصحاب الأرض هدفين عبر البرازيلي فيليبي أندرسون (81) والصربي سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش (90+2).

ورفع لاتسيو الذي حقق انتصاره الرابع مقابل تعادلين وخسارتين، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد إنتر عند 17 نقطة في المركز الثالث موقتا، حيث بامكانه أن يتراجع أكثر بانتظار مباراة القمة الأحد بين يوفنتوس وروما الرابع برصيد 15 نقطة.

ويلعب لاحقاً ميلان أمام فيرونا، حيث سيكون الأوّل أمام فرصة الاستئثار موقتا بالصدارة في حال فوزه على مضيفه، حيث يتأخر بفارق نقطتين عن نابولي المتصدر (21) الذي يلعب أمام تورينو الاحد أيضاً.

ولم يذق لاتسيو طعم الخسارة في مختلف المسابقات على أرضه هذا الموسم، حيث سحق سبيتسيا 6-1 وفاز بدربي العاصمة أمام روما 3-2 في الدوري، واسقط لوكوموتيف موسكو الروسي بهدفين نظيفين في مسابقة "كونفرنس ليغ"، في حين لم يخسر سوى نقطتين بتعادله أمام كالياري 2-2 في 19 أيلول/سبتمبر.

في المقابل، وصل إنتر إلى العاصمة مع سجل خالٍ من الخسارة هذا الموسم وقوة ضاربة في عقر داره "سان سيرو" هذا الموسم، حيث فاز رجال إنزاغي أمام هيلاس فيرونا 3-1 وفيورنتينا بالنتيجة ذاتها، أمام ساسوولو 2-1، فيما تعادلوا أمام شاختار دانتسيك الأوكراني سلباً في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أجرى إنزاغي أربع تبديلات مقارنة مع مباراته الاخيرة أمام ساسوولو قبل التوقف بسبب النافذة الدولية، فحلّ ماتيو دارميان وفيديريكو ديماركو وروبرتو غاليارديني والمهاجم البوسني إدين دجيكو بدلاً من الهولندي دنزل دمفريس والتركي هاكان تشالهان أوغلو والمهاجمين الارجنتينيين خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيس الذي دفع به في الدقيقة 76 بدلاً من دجيكو.

في المقابل، راهن مدرب لاتسيو بديل إنزاغي، ماوريتسيو ساري على الاسباني باتريسيو غابارون خيل في الوسط مع إيموبيلي والكرواتي توما باشيتش في المقدمة بعدما فضلهما على الكوسوفي فيدات موريكي والاسباني لويس ألبرتو توالياً مقارنة مع مباراته الاخيرة أمام بولونيا.

رحبت جماهير الملعب الاولمبي بحرارة بلاعبها ومدربها السابق إنزاغي الذي انتقل هذا الموسم لتولي المهام الفنية مع حامل اللقب إنتر، فيما افتتح الضيف التسجيل في الدقيقة 12 عبر بيريشيتش بعدما نفذ بنجاح ركلة جزاء احتسبها الحكم على الالباني السيد هيساج الذي اعاق من الخلف نيكولو باريلا.

وكاد بيريشيتش يضيف الثاني إلا أن تسديدته بالقدم اليسرى وجدت في طريقها القبضة اليمنى للحارس الاسباني خوسيه رينا (35).

وأدرك أصحاب الأرض التعادل بالطريقة ذاتها في الدقيقة 64 بفضل المهاجم الدولي إيموبيلي بعد ركلة ركنية نفذها البرازيلي فيليبي أندرسون على الجهة اليسرى حولها خيل برأسه وأعاقها أليساندرو باستوني بيده.

وهو الهدف السابع لإيموبيلي هذا الموسم في الـ "سيري أ" لينفرد بصدارة الهدافين بفارق هدف عن دجيكو.

وأضاف لاتسيو الثاني عبر أندرسون بعدما توقف لاعبو إنتر عن اللعب بسبب اصابة ديماركو، إلا أن أصحاب الأرض تابعوا الهجمة فمرر أندرسون إلى إيموبيلي المتربص داخل المنطقة سددها "على الطاير" وصدها الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش، ليتابعها البرازيلي القادم من الخلف في المرمى الخالي (81).

وأطلق لاتسيو رصاصة الرحمة على ضيفه بتسجيله الثالث بعد ركلة حرة نفذها ألبرتو وتابعها الصربي ميلينكوفيتش-سافيتش رأسية قوية في المرمى (90+2)، لينتهي اللقاء وسط أجواء مشحونة بين الفريقين.

وفي وقت سابق، فاز سبيتسيا على ساليرنيتانا 2-1.

© 2021 AFP