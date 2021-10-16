بطولة فرنسا: ليل يعود إلى دوامة الهزائم

تييري زوكولان ا ف ب/ا ف ب

مدافع كليرمون الكونغولي فيتال نسيمبا بعد تسجيله هدف فريقه أمام ليل في الدوري الفرنسي لكرة القدم على ملعب غابرييل مونبيه في كليرمون فيران وسط فرنسا في 16 تشرين الاول/أكتوبر 2021

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باريس (أ ف ب)

عاد حامل اللقب ليل إلى دوامة الهزائم في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد سقوطه أمام مضيفه الوافد الجديد كليرمون-فيران صفر-1 السبت في المرحلة العاشرة.

ومع استحواذ بنسبة 53 في المئة على الكرة، افتتح أصحاب الأرض التسجيل بعد مجهود فردي من جوديل دوسو من بنين على الجهة اليسرى وتمريرة عرضية أرضية وصلت إلى بنجامان أندري ومنه إلى الكونغولي فيتال نسيمبا تابعها بقدمه اليسرى في الشباك (32).

وسدد كيلرمون 9 مرات على مرمى منافسه منها 3 بين الخشبات الثلاث، مقابل تسديدتين فقط لحامل اللقب من أصل 9.

ورفع كليرمون رصيده إلى 14 نقطة في المركز الحادي عشر موقتاً، فيما تجمد رصيد ليل عند 14 في المركز الثامن موقتا حيث بامكانه أن يتراجع في الترتيب بانتظار مباراة ليون وموناكو لاحقاً اليوم، وبوردو مع نانت ومتز أمام رين وستراسبورغ مع سانت اتيان الاحد.

وعاد كليرمون-فيران إلى سكة الانتصارات بعدما لم يذق طعم الفوز في المراحل السبع الاخيرة في الدوري، حيث خسر في 3 وتعادل في 4، فيما حقق ليل 3 انتصارات توالياً بعد بداية متعثرة.

كما حافظ كليرمون على سجله الإيجابي على أرضه حيث لم يخسر سوى مباراة واحدة من مبارياته الـ 20 الاخيرة، محققاً 14 فوزاً مقابل 5 تعادلات، وكانت في 26 أيلول/سبتمبر أمام موناكو 1-3.

وفشل ليل في فرض تفوقه أمام الوافدين الجدد، حيث لم يخسر قبل مباراة هذه الأمسية في أي من مبارياته العشر الاخيرة في الدوري، مع 7 انتصارات مقابل 3 تعادلات.

وبهذه الهزيمة، تحضر رجال المدرب جوسلين غورفينيك بأسوأ طريقة لما ينتظرهم الأربعاء على أرضهم ضد إشبيلية الإسباني في دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي استهلها بطل "ليغ 1" بتعادل على أرضه مع فولفسبورغ الألماني (صفر-صفر) ثم بخسارة في ملعب ريد بول سالزبورغ النمسوي (1-2).

© 2021 AFP