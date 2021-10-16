دورة إنديان ويلز: المشوار الرائع لجابر يتوقف عند نصف النهائي

فريدريك ج. براون ا ف ب

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

توقف المشوار الرائع للتونسية أنس جابر عند الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه)، بعد خسارتها الجمعة أمام الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و3-6.

وتقدّم جابر أفضل مستوياتها في عام 2021، إذ حققت حتى الآن 48 فوزاً، وضمنت دخول تصنيف العشر الأوليات في العالم، لتصبح أول رياضية أو رياضي عربي يحقق هذا الانجاز.

وكانت جابر، المصنفة 12 في إنديان ويلز، قد أصبحت هذه السنة أول لاعبة عربية تحرز لقباً في دورات للمحترفات، بعد تتويجها في برمنغهام.

وقاتلت جابر في المجموعة الثانية للابقاء على آمالها، لكن الإسبانية كانت أكثر إصرارا وبلغت المباراة النهائية.

وتلاقي بادوسا التي بلغت النهائي في أول ظهور لها في إنديان ويلز، البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة 27 والفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو الرابعة والعشرين 3-6 و6-3 و7-5.

وتبحث بادوسا عن لقبها الثاني في مسيرتها بعد تتويجها في بلغراد هذه السنة.

© 2021 AFP