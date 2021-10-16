دورة إنديان ويلز: المشوار الرائع لجابر يتوقف عند نصف النهائي وخروج تسيتسيباس وزفيريف

فريدريك ج. براون ا ف ب

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

توقف المشوار الرائع للتونسية أنس جابر عند الدور نصف النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية الدولية في كرة المضرب، إحدى دورات الألف بحسب تصنيف رابطة المحترفات (دبليو تي أيه)، بعد خسارتها الجمعة أمام الإسبانية باولا بادوسا 3-6 و3-6، فيما خرج النجمان اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف من ربع نهائي منافسات الرجال.

وتقدّم جابر أفضل مستوياتها في عام 2021، إذ حققت حتى الآن 48 فوزاً، وضمنت دخول تصنيف العشر الأوليات في العالم، لتصبح أول رياضية أو رياضي عربي يحقق هذا الانجاز في النظام الحالي المعتمد للتصنيف.

وكانت جابر، المصنفة 12 في إنديان ويلز، قد أصبحت هذه السنة أول لاعبة عربية تحرز لقباً في دورات للمحترفات، بعد تتويجها في برمنغهام.

وتحتل جابر المركز الرابع عشر حاليا في تصنيف المحترفات، وهو أفضل مركز احتله لاعب عربي كان المغربي يونس العيناوي في عامي 2003 و2004.

وقاتلت جابر في المجموعة الثانية للابقاء على آمالها، لكن الإسبانية المصنفة 27 عالمياً كانت أكثر إصرارا وبلغت المباراة النهائية بعد كسر ارسال التونسية أربع مرات، لتحقق فوزها الثاني في ثلاث مواجهات على جابر، كلها على أرض صلبة.

وتطمح التونسية التي خسرت مباراتين نهائيتين هذا العام في تشارلستون وشيكاغو الأميركيتين في 12 نيسان/أبريل و27 أيلول/سبتمبر تواليا، أيضا إلى خوض بطولة الماسترز الختامية في غوادالاخارا المكسيكية الشهر المقبل. دخلت دورة إنديان ويلز وهي في المركز التاسع في تصنيف بطولة الماسترز، وهي ضمنت الإثنين المقبل انتزاع المركز الثامن من اليابانية ناومي أوساكا.

وهي المرة الأولى تبلغ فيها جابر دور الأربعة لإحدى دورات الألف في مسيرتها، حيث توقف مشوارها عند ربع النهائي ثلاث مرات.

- أزارنكا للثلاثية -

بدورها، تلاقي بادوسا التي بلغت النهائي في أول ظهور لها في إنديان ويلز وحققت فوزها الاربعين هذه السنة، البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا المصنفة 32 والفائزة على اللاتفية يلينا أوستابنكو الرابعة والعشرين 3-6 و6-3 و7-5.

تخطت أزارنكا في نصف النهائي أوستابنكو بحثاً عن لقب ثالث ماتيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قالت بادوسا (23 عاماً) الباحثة عن لقبها الثاني في مسيرتها بعد تتويجها في بلغراد هذه السنة "أعتقد اني بلغت النهائي، لكن لا أعلم إذا كنت أحلم. عملت بجد، ومررت في لحظات اكتئاب عندما كنت صغيرة".

تابعت اللاعبة التي أصبحت أول إسبانية تبلغ نهائي إنديان ويلز منذ كونشيتا مارتينيس في 1992 و1996 "عرفت اني سأصل إلى هذا المكان في مرحلة ما. استفدت من فرص لم تستغلها. لعبت أفضل في النقاط الهامة ولهذا السبب فزت".

في المقابل، كانت المخضرمة أزارنكا (32 عاماً) قد حجزت بطاقة النهائي على حساب أوستابنكو في مسعاها كي تصبح أول لاعبة متوجة ثلاث مرات في إنديان ويلز بعد 2012 و2016.

تابعت مشوارها الواثق في صحراء كاليفورنيا، نحو لقبها الأول في 2021 والثاني والعشرين في مسيرتها.

قالت أزارنكا، وصيفة فلاشينغ ميدوز 2020، بعد فوزها الأول على خصمتها على أرض صلبة "لعبت بشكل رائع في المجموعة الأولى، ولم تمنحني الكثير من الفرص".

تابعت اللاعبة التي خسرت مجموعة للمرة الأولى في هذه الدورة "حاولت في الواقع صناعة الفرص، العودة إلى المباراة والسيطرة قليلاً. قاتلت حرفياً في كل كرة".

- مفاجأة فريتز وباسيلاشفيلي -

وفي منافسات الرجال التي تدخل في إطار سابعة دورات الماسترز للألف نقطة، ودّع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والألماني ألكسندر زفيريف المصنفان ثانياً وثالثاً توالياً، فانضما إلى النجم الروسي دانييل مدفيديف.

الألماني زفيريف خلال خسارته أمام فريتز في ربع نهائي إنديان ويلز فريدريك ج. براون ا ف ب

خسر اليوناني أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 4-6 و6-2 و4-6 والألماني المتوّج بذهبية الألعاب الأولمبية في طوكيو أمام الأميركي تايلور فريتز 4-6 و6-3 و7-6 (7-3).

وسبق لليوناني، المصنف ثالثاً عالمياً ووصيف بطولة رولان غاروس لهذا الموسم، أن عانى الأمرين في الدور السابق حيث احتاج الى ثلاث مجموعات وشوطين فاصلين للفوز على الأسترالي أليكس دي مينور.

وانتهى مسعى اليوناني للفوز بلقبه الثاني فقط في دورات الألف نقطة للماسترز بعد الذي أحرزه العام الماضي في مونتي كارلو، بخروجه على يد باسيلاشفيلي المصنف 29 عالمياً وبطل دورة ميونيخ ووصيف دورة الدوحة هذه السنة.

برغم ضربه 10 إرسالات ساحقة، ارتكب اليوناني الكثير من الاخطاء في مباراة دامت ساعتين و10 دقائق.

قال الجورجي البالغ 29 عاماً "لست متفاجئاً. ألعب جيداً منذ فترة، خصوصاً في التمارين. طوّرت إرسالي في الآونة الأخيرة. لهذا السبب أنا في نصف النهائي".

في الثانية، استهل فريتز الـ39 عالمياً مباراته مع زفيريف التي دامت ساعتين و20 دقيقة بقوة، قبل تراجعه وانقاذه كرتين لحسم المباراة ثم حسمه المواجهة في شوط فاصل.

قال زفيريف عن خصمه البالغ 23 عاماً والفائز بدورته الأولى عام 2019 في إيستبورن "هذه خسارة تؤلم، لأنه بعد خسارة ستيفانوس كنت المرشح لنيل اللقب. لكن مستواي كان بعيداً جداً اليوم. لم أكن في يومي، فيما يستحق فريتز الفوز وبلوغ نصف النهائي".

بدوره، قال فريتز، إبن سان دييغو المدعوم من الجماهير "قاتلت وتابعت كراتي ونجحت بالعودة".

ويلتقي في نصف النهائي الثاني البلغاري غريغور ديميتروف مع البريطاني كاميرون نوري.

© 2021 AFP