روسيا تدرج وسيلتين اعلاميتين على لائحة "العملاء الأجانب"

صورة مركبة من الأرشيف للصحافيين ماريا ريسا من الفلبين وديمتري موراتوف من روسيا اللذين نالا جائزة نوبل للسلام في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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موسكو (أ ف ب)

أدرجت الحكومة الروسية الجمعة موقعين إعلاميين الكترونيتين جديدين على لائحة "العملاء الأجانب"، مشددة بذلك الخناق على حرية التعبير والأصوات المعارضة للسلطة.

ادرجت وزارة العدل الموقع الالكتروني لوكالة "روزبالت" الأخبارية والموقع الإلكتروني المتخصص في تحليل الأخبار "ريبابلك" إلى قائمة "عملاء أجانب".

ويحظى موقع روزبالت بشعبية واسعة ولديه مكاتب في موسكو وسان بطرسبرغ بينما يقدم "ريبابلك" اخباره عن طريق الاشتراكات.

ويُلزم تصنيف أي من وسائل الإعلام على أنها من "العملاء الأجانب" بأن تظهر ذلك في جميع منشوراتها ونصوصها وفيديوهاتها ورسائلها على مواقع التواصل الاجتماعي، ما يمكن أن يردع المصادر والمعلنين عن التعامل معها ويجعل مهمة الصحافيين صعبة للغاية.

قال رئيس التحرير دميتري كوليزيف على منصة تلغرام "بالطبع، لا تحصل +ريبابلك+ على تمويل من الخارج، وهي تعتمد على أموال المشتركين".

تم اعتبار عشرات الصحافيين الروس وعدة وسائل إعلام مستقلة بينها قناة رين التلفزيونية وموقع "ميدوزا" الشهير "عملاء أجانب" من قبل القضاء الروسي.

تضم قائمة وزارة العدل حالياً نحو 90 اسماً.

وهناك وسائل إعلام مستقلة رائدة غير مدرجة في القائمة بينها اذاعة ايكو بموسكو وصحيفة نوفايا غازيتا، التي حصل رئيس تحريرها دميتري موراتوف على جائزة نوبل للسلام الأسبوع الماضي مناصفة مع الصحافية الاستقصائية الفيليبينية ماريا ريسا لجهودهما في تعزيز حرية التعبير.

ومع ذلك، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن جائزة نوبل الممنوحة لموراتوف لن "تحميه" من تصنيفه بأنه "عميل أجنبي".

وقال بوتين في منتدى بموسكو "إذا لم ينتهك القانون الروسي وإذا لم يقدم سبباً لإعلانه عميلا أجنبيا، عندها لن يكون كذلك".

© 2021 AFP