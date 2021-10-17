بطولة إسبانيا: اشبيلية يشدد الخناق على قطبي العاصمة وبرشلونة يعود لسكة الانتصارات

ميغل ريوبا اف ب

مهاجم اشبيلية رافا مير يحتفل بهدف الفوز في مرمى مضيفه سلتا فيغو (1-صفر) في الدوري الإسباني في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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مدريد (أ ف ب)

شدد اشبيلية الخناق على قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد حامل اللقب بفوزه الثمين على مضيفه سلتا فيغو 1-صفر الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويعود الفضل في فوز الفريق الاندلسي الذي خاض المباراة في غياب هدافه الدولي المغربي يوسف النصيري بسبب الإصابة، إلى رافا مير مسجل الهدف الوحيد في الدقيقة 54.

واستعاد اشبيلية توازنه عقب خسارته الاولى هذا الموسم عندما سقط امام مصيفه غرناطة صفر-1 في المرحلة الثامنة، وحقق فوزه الخامس رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع بفارق الاهداف خلف ريال مدريد وبالفارق ذاته أمام أتلتيكو مدريد اللذين تأجلت مباراتهما ضد غرناطة وأتلتيك بلباو على التوالي بسبب العودة المتأخرة للاعبين الأميركيين الجنوبيين في صفوفهما بعد مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

ويملك اشبيلية مباراة مؤجلة أمام برشلونة ضمن المرحلة الرابعة بسبب النافذة الدولية لشهر أيلول/سبتمبر الماضي.

واستعد اشبيلية جيدا لزيارة ليل الفرنسي الاربعاء المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وتابع أوساسونا صحوته وحقق فوزه الثالث تواليا عندما ألحق الخسارة الأولى بمضيفه فياريال هذا الموسم بالفوز عليه 2-1.

وكان اوساسونا البادئ بالتسجيل عبر لاعب الوسط لوكاس تورو في الدقيقة 26، لكن فياريال نجح في إدراك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة جيرارد مورينو (55)، قبل أن يخطف البديل الأرجنتيني إسيكويل أفيلا هدف الفوز في الدقيقة 87.

وصعد أوساسونا الى المركز الخامس برصيد 17 نقطة بفارق الاهداف خلف اشبيلية، فيما تجمد رصيد فياريال عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر.

وهي الخسارة الاولى لفياريال هذا الموسم في الدوري علما بأنه يملك مباراة مؤجلة من المرحلة الرابعة ضد ديبورتيفو ألافيس.

وجاءت الخسارة في توقيت غير مناسب لفياريال المقبل على رحلة إلى سويسرا لمواجهة يونغ بويز السويسري في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

وصعد رايو فايكانو الى المركز السادس بفوزه على ضيفه إلتشي 2-1.

وبكر إلتشي بالتسجيل عبر المهاجم الأرجنتيني لوكاس بوي في الدقيقة 14، لكن رايو فايكانو أدرك التعادل بعد 12 دقيقة بواسطة المدافع ماريو هرنانديس (26)، قبل أن يمنحه لاعب الوسط الفرنسي راندي نتيكا الفوز في الدقيقة 65.

وهو الفوز الخامس لرايو فايكانو هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة فرفع رصيده إلى 16 نقطة.

في المقابل، مني إلتشي بخسارته الرابعة هذا الموسم والثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة فتجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز الرابع عشر بفارق نقطتين أمام سلتا فيغو الذي تعرض للخسارة السادسة هذا الموسم فبقي في المركز السادس عشر.

- برشلونة يعود لسكة الانتصارات -

وعاد برشلونة الى سكة الانتصارات بفوز بشق النفس على ضيفه فالنسيا -1 على ملعب كامب نو.

وقلب الفريق الكاتالوني تخلفه بهدف لخوسيه لويس غايا (5) إلى فوز بثلاثية سجلها أنسو فاتي (13) والدولي الهولندي ممفيس ديباي (41 من ركلة جزاء) والبرازيلي فيليبي كوتينيو (85).

وهو الفوز الأول لبرشلونة بعد خسارتين متتاليتين أمام بنفيكا البرتغالي صفر-3 في الجولة الثانية لدور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، وأمام أتلتيكو مدريد صفر-2 في الدوري.

واستعاد البلاوغرانا توازنه في توقيت مناسب كونه ينتظره أسبوع حاسم حيث يستضيف دينامو كييف الأوكراني الأربعاء المقبل في الجولة الثالثة للمسابقة القارية العريقة حيث يبحث عن فوزه الاول بعد خسارته امام بايرن ميونيخ الالماني بثلاثية نظيفة في الجولة الاولى، ثم استضافة غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو الأحد المقبل.

وقال لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ: "لقد حققنا الاهم. كنا بحاجة الى هذا الفوز قبل اسبوع حاسم قاريا ومحليا".

في المقابل، واصل فالنسيا نتائجه المخيبة وفشل في تحقيق الفوز للمباراة الخامسة تواليا.

وصعد برشلونة الى المركز السابع برصيد 15 نقطة مقابل 12 نقطة لفالنسيا الذي تراجع الى المركز التاسع.

وفضل المدرب الهولندي لبرشلونة رونالد كومان الابقاء على الدوليين الارجنتيني سيرخيو أغويرو العائد لتوه من الإصابة التي تعرض لها في التاسع من آب/أغسطس الماضي، وكوتينيو على دكة البدلاء قبل ان يشرك الاخير في الشوط الثاني ويوجه الضربة القاضية للضيوف، والأول مباشرة بعد الهدف الثالث.

وكان برشلونة البادئ بالتهديد عندما انسل فاتي داخل المنطقة وسدد بجوار القائم الايمن (2).

ونجح فالنسيا في افتتاح التسجيل من أول محاولة عبر غايا بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة أسكنها على يمين الحارس تير شتيغن (5).

وأدرك فاتي التعادل بعد لعبة مشتركة مع ديباي فسددها قوية بيمناه من خارج المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للهولندي ياسبر سيليسن (13).

وكاد البرتغالي غونسالو غيديش يفعلها بتسديدة قوية من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (24).

وحصل برشلونة على ركلة جزاء اثر عرقلة فاتي من طرف غايا فانبرى لها ديباي قوية على يسار مواطنه سيليسن (41).

وكاد فاتي يفعلها بتسديدة من مسافة قريبة ابعدها سيليسن الى ركنية (49).

وحرم القائم الايمن فالنسيا من التعادل برده تسديدة قوية لكارلوس سولير من حافة المنطقة (52)، ثم تألق تير شتيغن في التصدي لتسديدة قوية لغيديش من حافة المنطقة على دفعتين (57).

ووجه كوتينيو الضربة القاضية للضيوف بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من الاميركي سيرجينيو ديست امام المرمى فهيأها لنفسه وسددها بيمناه داخل المرمى (85).

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءي ألافيس مع ريال بيتيس، وإسبانيول مع قادش.

© 2021 AFP