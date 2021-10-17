بطولة إنكلترا: وست هام يطيح بإيفرتون ويتقاسم معه ومانشستر يونايتد المركز الخامس

ليندساي بارناباي اف ب

مدافع وست هام يونايتد الايطالي أنجيلو أوغبونا يحتفل بهدف الفوز في مرمى إيفرتون (1-صفر) في الدوري الإنكليزي في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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لندن (أ ف ب)

عاد وست هام يونايتد إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه إيفرتون 1-صفر الأحد في المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ويدين وست هام يونايتد بفوزه إلى مدافعه الإيطالي أنجيلو أوغبونا صاحب الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها جارود بوين في الدقيقة 74.

وكان إيفرتون يمني النفس باستغلال خسارة مانشستر يونايتد امام مضيفه ليستر سيتي 2-4 وتعثر برايتون أمام مضيفه نوريتش سيتي صفر-صفر للحاق بمانشستر سيتي الى المركز الثالث، بيد أنه مني بخسارته الثانية هذا الموسم والثانية في مبارياته الأربع الأخيرة التي كسب فيها أربع نقاط فقط من أصل 12 نقطة.

وتجمد رصيد إيفرتون عند 14 نقطة وتراجع إلى المركز السابع بفارق الأهداف خلف مانشستر يونايتد ووست هام يونايتد، وبفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي ونقطة واحدة خلف برايتون.

ونجح وست هام بقيادة المدرب السابق لايفرتون الاسكتلندي ديفيد مويز في تعويض خسارته على ارضه امام برنتفورد في المرحلة الماضية 1-2 محققا فوزه الرابع هذا الموسم.

ونجح مويز في التفوق على الاسباني رافايل بينيتيس للمرة الرابعة في 18 مواجهة بينهما مقابل 11 خسارة وثلاثة تعادلات.

وتعتبر المواجهة بين بينيتيس ومويز من الكلاسيكيات في الدوري الإنكليزي، حيث تواجها 17 مرة سابقا عندما قاد الأول ليفربول وتشلسي، فيما أشرف الثاني على إيفرتون ومانشستر يونايتد قبل استلام الإدارة الفنية لوست هام الموسم الماضي.

وعانى إيفرتون من غياب هدافيه دومينيك كالفرت لوين والمهاجم البرازيلي ريتشارليسون المصابين.

ويلعب لاحقا نيوكاسل يونايتد مع توتنهام.

وتختتم المرحلة الإثنين بدربي لندني بين أرسنال وكريستال بالاس.

© 2021 AFP