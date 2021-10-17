دورة إنديان ويلز: نهائي غير متوقع بين باسيلاشفيلي ونوري

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

سيشهد نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية لكرة المضرب، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، مواجهة مفاجئة بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والبريطاني كاميرون نوري، بعدما عبرا نصف النهائي بفوز الأول على الأميركي تايلور فريتز والثاني على البلغاري غريغور ديميتروف.

وبفوزه على فريتز 7-6 (7/5)، و6-3، حقق باسيلاشفيلي (29 عاماً) واحداً من أعظم إنجازات مسيرته، فيما بات نوري (المصنف 26 عالمياً) أول بريطاني يصل إلى نهائي الدورة التي تقام في صحراء كاليفورنيا منذ العام 2009، حينما خسر أندي موراي أمام الإسباني رافايل نادال.

وسيسعى الجورجي الأحد إلى ثالث ألقابه هذا الموسم، بعد فوزه في الدوحة وميونيخ.

قال باسيلاشفيلي "إنه شعور لا يصدق. أنا سعيد للغاية. كنت متوتراً وعصبياً، لكنني فقط حاولت التركيز على المباراة. عندما تركز تتخلص من التوتر. أعلم أنه يمكنني القيام بعمل جيد. يجب فقط ألا أكون متوتراً".

من جهته، فاز نوري على ديميتروف في مجموعتين 6-2، و6-4 في مباراة استمرت ساعة و26 دقيقة.

وكان نوري تفوق على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع النهائي، كما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز قبل نحو شهرين.

كما حقق نوري نتائج لافتة في الآونة الاخيرة، أبرزها بلوغ نهائي دورة سان دييغو الأميركية مطلع الشهر الحالي.

وقال البريطاني "أنا سعيد للغاية. لقد كنت قوياً للغاية. تمكنت من تقديم إرسالات جيدة في لحظات رائعة".

© 2021 AFP