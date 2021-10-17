دورة إنديان ويلز: نهائي غير متوقع بين باسيلاشفيلي ونوري

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

سيشهد نهائي دورة إنديان ويلز الأميركية لكرة المضرب، سابعة دورات الألف نقطة للماسترز لهذا الموسم، مواجهة مفاجئة بين الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي والبريطاني كاميرون نوري، بعدما عبرا نصف النهائي بفوز الأول على الأميركي تايلور فريتز والثاني على البلغاري غريغور ديميتروف.

وبفوزه على فريتز 7-6 (7/5)، و6-3، حقق باسيلاشفيلي (29 عاماً) واحداً من أعظم إنجازات مسيرته، فيما بات نوري (المصنف 26 عالمياً) أول بريطاني يصل إلى نهائي الدورة التي تقام في صحراء كاليفورنيا منذ العام 2009، حينما خسر أندي موراي أمام الإسباني رافايل نادال.

وسيسعى الجورجي الأحد إلى ثالث ألقابه هذا الموسم، بعد فوزه في الدوحة وميونيخ.

قال باسيلاشفيلي "إنه شعور لا يصدق. أنا سعيد للغاية. كنت متوتراً وعصبياً، لكنني فقط حاولت التركيز على المباراة. عندما تركز تتخلص من التوتر. أعلم أنه يمكنني القيام بعمل جيد. يجب فقط ألا أكون متوتراً".

وأنقذ الجورجي ثلاث كرات في المجموعة ليحقق المجموعة الأولى في الشوط الفاصل.

وفي الثانية، فاز الخصمان بإرسالهما حتى الشوط السابع، عندما حقق باسيلاشفيلي التقدم 4-3، ليفوز المصنف 36 عالمياً في نصف النهائي بعد ساعة و41 دقيقة.

وبالتالي، فإن فريتز (39) الذي أقصى بشكل مفاجئ الألماني ألكسندر زفيريف (4) في ربع النهائي، ارتكب أخطاء مزدودجة عدة أضاع فيها المباراة، رغم تسجيله 11 إرسالاً ساحقاً.

- نوري لأول ماسترز في مسيرته -

من جهته، فاز نوري على ديميتروف في مجموعتين 6-2، و6-4 في مباراة استمرت ساعة و26 دقيقة، ليبلغ أول نهائي ماسترز ألف نقطة في مسيرته.

وكان اللاعب البالغ 26 عاماً الذي يستخدم يده اليسرى فاز بأول دورة له من 250 نقطة في لوس كابوس الشهر الماضي، لكنه لم يبلغ سابقاً أي ربع أو نصف نهائي ماسترز ألف نقطة أو غراند سلام.

وفي مواجهة ديميتروف، كانت ثقة البريطاني حاضرة منذ البداية، كاسراً إرسال خصمه في كل مرة منذ بداية المجموعتين، وأجبر البلغاري على السعي للحاق بالنتيجة من دون جدوى.

وكان نوري تفوق على الأرجنتيني دييغو شفارتسمان في ربع النهائي، كما في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة على ملاعب فلاشينغ ميدوز قبل نحو شهرين.

كما حقق نوري نتائج لافتة في الآونة الاخيرة، أبرزها بلوغ نهائي دورة سان دييغو الأميركية مطلع الشهر الحالي.

وقال البريطاني "أنا سعيد للغاية. لقد كنت قوياً للغاية. تمكنت من تقديم إرسالات جيدة في لحظات رائعة".

وارتكب البلغاري الذي تواجد للمرة الأولى في نصف نهائي ماسترز ألف نقطة منذ العام 2019، أخطاء عدة وسهلة في مسعاه لقلب المباراة، ليغادر الدورة بعدما حقق إنجازين في الدورين السابقين بإقصاء البولندي هوبرت هوركاش والروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً وحامل لقب بطولة فلاشينغ ميدوز.

وكانت الإسبانية باولا بادوسا والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا قد بلغتا نهائي الدورة لدى السيدات السبت، بفوز الأولى على التونسية أنس جابر والثانية على اللاتفية يلينا أوستابنكو.

© 2021 AFP