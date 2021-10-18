انباء عن غارات دامية على عاصمة تيغراي والحكومة الاثيوبية تنفي

ادواردو سوتيراس ا ف ب/AFP/ارشيف

دبابة متضررة على طريق في شمال ميكيلي في 26 شباط/فبراير 2021.

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اديس ابابا (أ ف ب)

أفادت مصادر متطابقة أن اثيوبيا شنت الاثنين غارات جوية دامية على ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي الذي يشهد حربا لكن الحكومة نفت هذه المعلومات ووصفتها بانها "محض اكاذيب".

هذه الضربات الجوية التي أوقعت ثلاثة قتلى بحسب أول حصيلة من مصدر طبي، تشكل أولى عمليات قصف معروفة لعاصمة تيغراي منذ بدء النزاع في هذه المنطقة قبل حوالى سنة.

بعد أشهر من التوتر المتزايد مع السلطات المحلية المنشقة المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي، ارسل رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي الى تيغراي لطرد سلطات جبهة تحرير شعب تيغراي.

وسرعان ما سيطرت القوات الفدرالية على القسم الأكبر من المنطقة. لكن في نهاية حزيران/يونيو استعادت الجبهة القسم الأساسي منها ثم تابعت هجومها الى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين بهدف إنهاء ما وصفته بحصار انساني على تيغراي.

وطاولت الضربات الجوية الاثنين، بحسب مصادر انسانية ودبلوماسية، داخل وخارج ميكيلي.

وأشار مسؤول في مستشفى آيدر، أبرز مؤسسة صحية في المدينة، هايلوم كيبيد الى سقوط "ثلاثة قتلى" بحسب حصيلة أولية والى وصول "العديد من الضحايا".

ومنذ حوالى أسبوعين تتحدث مصادر من المتمردين ومن وكالات انسانية عن مؤشرات الى هجوم جديد للجيش الفدرالي، ما يشكل مرحلة جديدة في هذا النزاع الذي أغرق مئات آلاف الأشخاص في المجاعة بحسب الأمم المتحدة.

وكتب مسؤول إغاثي فضل عدم الكشف عن اسمه، في رسالة هاتفية قصيرة بعث بها إلى وكالة فرانس برس "ضربة جوية الآن في ميكيلي"، مشيراً إلى ضربات أكدها مصدر إغاثي آخر ودبلوماسيان ومتحدث باسم المتمردين.

الضربة الأولى جرت صباحا على أطراف المدينة قرب مصنع إسمنت كما أعلنت هذه المصادر.

ووقعت الضربة الثانية خلال النهار قرب فندق بلانيت الذي كان يستخدمه في السابق مسؤولو جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت تسيطر على المنطقة قبل بدء النزاع.

منذ بدء النزاع، سجلت ضربات جوية في المنطقة لكن ليس داخل ميكيلي.

وكتب غيتاشيو رضا الناطق باسم الجبهة على تويتر إن القوات الفدرالية استهدفت "مدنيين داخل وخارج ميكيلي".

وأضاف أن "الاثنين هو يوم السوق في ميكيلي والنية واضحة".

وفي اتصال مع وكالة فرانس نفى مسؤول الاعلام في الحكومة الاثيوبية هذا الأمر.

وقال ليغيسي تولو مدير الدائرة الاعلامية في الحكومة لفرانس برس "ليس هناك أي سبب او خطة لاستهداف مدنيين في ميكيلي التي تشكل جزءا من اثيوبيا وحيث يعيش مواطنونا. انها محض اكاذيب".

- "كسر الحصار"-

من جهتها اتهمت وزارة الخارجية الاثيوبية جبهة تحرير شعب تيغراي بمحاولة إخفاء هجمات مفترضة على مدنيين في المناطق المجاورة أمهرة وعفر.

وكتبت في بيان ان "جبهة تحرير شعب تيغراي سبق ان حذرت الاسبوع الماضي من خطر غير قائم، داعية المجموعة الدولية الاسبوع الماضي الى انقاذها من الهجوم +المخطط+ للحكومة ضدها".

وقال ليغيسي إن الجبهة استخدمت أسلحة ثقيلة في الايام الماضية في ووكال، وهي مدينة في أمهرة.

وأضاف "لقد هاجموا بالمدفعية. قتلوا أكثر من 30 مدنيا هناك وشردوا الكثيرين" مضيفا أن شيفرة وهي بلدة في عفر، تضررت أيضا.

واستؤنف القتال الأسبوع الماضي في عفر ويبدو أن جبهة تحرير شعب تيغراي تتقدم في اتجاه بلدة ديسي في أمهرة حيث لجأ عشرات الاشخاص منذ تموز/يوليو.

وقال احد سكان ديسي لوكالة فرانس برس إن البلدة "مكتظة" بالنازحين القادمين من ووكال الواقعة شمالا.

في نهاية الأسبوع، قال غيتاتشو إن قوات المتمردين استولت على ووكال وكذلك على مناطق محيطة بها وهو ما نفاه مسؤول عسكري في امهرة الاثنين في اتصال مع فرانس برس.

وأكد المتحدث مجددا أن قوات جبهة تحرير شعب تيغراي ستزحف اذا لزم الامر الى أديس ابابا. وقال لوكالة فرانس برس في رسالة نصية "اذا كان هذا ما يجب القيام به لكسر حصار تيغراي فلم لا؟".

أدت الحرب الى توتر العلاقات بين اثيوبيا وشركائها الغربيين لا سيما الولايات المتحدة، الحليف التاريخي.

والأسبوع الماضي، دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا الأطراف المتحاربين الى "الوقف الفوري للفظائع والبدء بمفاوضات لوقف إطلاق النار".

© 2021 AFP