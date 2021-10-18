بطولة إنكلترا: لاكازيت ينقذ أرسنال من الخسارة

مهاجم أرسنال الفرنسي ألكسندر لاكازيت يحتفل بهدف التعادل في مرمى كريستال بالاس (2-2) في الدوري الإنكليزي في لندن في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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لندن (أ ف ب)

أنقذ المهاجم البديل الفرنسي ألكسندر لاكازيت فريقه أرسنال من خسارة الدربي اللندني أمام جاره كريستال بالاس بإدراكه التعادل في الوقت القاتل 2-2 الإثنين على ملعب "الإمارات" في العاصمة في ختام المرحلة الثامنة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وكان أرسنال البادئ بالتسجيل عبر قائده الدولي الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ (8)، وقلب كريستال بالاس الطاولة في الشوط الثاني بتسجيله هدفيه عبر البلجيكي كريستيان بينتيكي (50) والفرنسي أودسون إدوار (73).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، نجح لاكازيت، بديل النروجي مارتن أوديغارد (67)، في إحراز هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع حارما قائد أرسنال السابق لاعب وسطه والمدرب الحالي لكريستال بالاس الفرنسي باتريك فييرا من تحقيق فوزه الثاني هذا الموسم، والأول في أول مباراة له في مواجهة فريقه السابق.

وحل فييرا ضيفاً للمرة الأولى كمدرب على ملعب الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب بين 1996 و2005 وتوج معه بقيادة مواطنه المدرب الفذ مواطنه أرسين فينغر بلقب الدوري الممتاز ثلاث مرات وبالكأس الإنكليزية أربع مرات.

وكان ابن الـ45 عاماً قائد الفريق اللندني حين توج الأخير بلقب "برميرليغ" للمرة الأخيرة موسم 2003-2004 من دون أن يتلقى أي هزيمة، وهو خاض مع "المدفعجية" الذين انضم اليهم عام 1996 من ميلان الإيطالي، 400 مباراة قبل أن يعود الى الدوري الإيطالي للدفاع عن ألوان يوفنتوس ومن بعده إنتر ميلان.

وكرَّس كريستال بالاس الذي غاب عن صفوفه مهاجمه العاجي ويلفريد زاها بسبب المرض، عقدته لأرسنال بملعب الإمارات حيث تفادى الخسارة أمامه للمباراة الرابعة تواليا.

وهو التعادل الثاني على التوالي لأرسنال مقابل ثلاثة انتصارات ومثلها تعادلات فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني عشر مقابل ثماني نقاط لكريستال بالاس الرابع عشر.

وبكر أرسنال بالتسجيل عبر أوباميانغ عندما استغل كرة أبعدها الحارس الإسباني غوايتا اثر تسديدة للدولي العاجي نيكولاس بيبي من داخل المنطقة فتابعها من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (8).

وهي المرة الثالثة تواليا التي يهز فيها الدولي الغابوني الشباك في البرمير ليغ وذلك للمرة الاولى منذ أيلول/سبتمبر 2019 عندما فعلها خمس مرات متتالية.

وسدد سميث رو من خارج المنطقة كرة قوية تصدى لها غوايتا (21)، ورد عليه كونور كالاغر بأخرى من حافة المنطقة بين يدي آرون رامسدايل (23).

وتألق رامسدايل في حرمان كريستال بالاس من التعادل في الدقيقة الثالثة الاخيرة من الشوط الاول عندما تصدى ببراعة لتسديدة قوية لكالاغر.

وكاد الدولي الغاني توماس بارتي يفعلها مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر (47).

ونجح بينتيكي في إدراك التعادل عندما استغل كرة خطفها الدولي الغاني جوردان أيوو من مواطنه بارتي فتوغل داخل المنطقة وتلاعب بالمدافع البرازيلي غابريال قبل أن يسددها قوية زاحفة بيمناه من مسافة قريبة على يسار رامسدايل (50).

وتابع رامسدايل تألقه بإبعاده تسديدة قوية لأيوو من خارج المنطقة إلى ركنية (57).

ونجح كريستال بالاس في التقدم من هجمة مرتدة وصلت من خلالها الكرة إلى إدوارد عند حافة المنطقة فتوغل داخلها وسددها قوية بيمناه في سقف المرمى (73).

وحرمت العارضة المدافع كيران تيرني من التعادل عندما ردت تسديدته القوية من مسافة قريبة (87)، قبل أن يفعلها لاكازيت بتسديدة من مسافة قريبة اثر كرة مرتدة من الحارس غوايتا (90+5).

© 2021 AFP