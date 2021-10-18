دوري أبطال آسيا: ديربي سعودي ناري بين الهلال والنصر في نصف النهائي

أحمد فروان ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

الرياض (أ ف ب)

يصطدم الهلال بغريمه النصر الثلاثاء في نصف نهائي دوري أبطال آسيا كرة القدم، في ديربي سعودي خالص ومنافسة نارية نادرة على الصعيد القاري تحظى باهتمام جماهيري صاخب.

على ملعب مرسول بارك، يدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة بعد اكتساح النصر للوحدة الإماراتي 5-1 والفوز العريض للهلال على بيرسيبوليس الإيراني 3-صفر.

ويبحث الهلال عن لقب رابع في المسابقة بعد 1991 و2000 و2019، فيما يضع النصر نصب عينيه النهائي الأول في النظام الحالي للمسابقة بعد حلوله وصيفا في 1995.

وبعد فشله في إقناع الهلاليين مطلع الموسم، بدأت بصمات المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم تظهر على أداء فريقه خصوصاً في الفترة الأخيرة و"هدفنا الوصول للنهائي وهذا ما نخطط له بصرف النظر عن الفريق المقابل".

بعد المباراة الأخيرة التي هزّ فيها شباك بيرسيبوليس، وصيف 2018 و2020، ثلاث مرات عبر سالم الدوسري بهدف رائع والفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميس (هدفان)، أعرب مدرب موناكو الفرنسي السابق عن رضاه بالانتصار "أولى كلماتي أوجهها للاعبين، لقد لعبوا مباراة ممتازة والأهم أننا تحكمنا بايقاع اللقاء".

وأمل المدرب البالغ 47 عاماً بحضور جماهيري لأن "نادياً مثل الهلال يحتاج الجماهير أن تكون حاضرة بقوة وأن يكون الملعب ممتلئا تمامًا".

هذا وأصدرت وزارة الرياضة السعودية بياناً أعلنت فيه تخفيف الاحترازات الصحية بدءاً من يوم الأحد 17 الجاري، معلنة "عن السماح بحضور الجماهير الرياضية في جميع الملاعب والمنشآت الرياضية بكامل طاقتها الاستيعابية في مختلف المنافسات الرياضية، ابتداءً من التاريخ المشار إليه أعلاه".

وأضافت ان "دخول الجماهير (سيكون) مقتصرًا على الأشخاص الذين أكملوا الحصول على (جرعتين) من لقاح كورونا المعتمد من وزارة الصحة بالمملكة".

- فارق زمني ضيق -

لكن الشكوك تحوم حول لياقة اللاعبين، بعد خوض مباراتي ربع النهائي السبت، ما دفع جارديم إلى القول "مدّة يومين بين لقاء بيرسيبوليس ولقاء الثلاثاء تُعدّ من المستحيلات في أي بطولة أخرى".

احتفل النصر مع جماهيره بانتصار كبير على الوحدة الإماراتي فايز نور الدين ا ف ب

واصل "في أكبر بطولة بآسيا لن يكون لدينا الوقت الكافي للعمل ولا للفريق المنافس أيضًا، بطولة كهذه تستحق أن يكون الفارق الزمني بين المباراتين أكبر حتى يتمكن الجميع من الظهور بشكل مميز".

في المقابل، نجح البرتغالي بيدرو إيمانويل في اختباره الأول مع النصر، بعدما تولى المهمة قبل نحو أسبوعين خلفا للمدرب المقال البرازيلي مانو مينيزيس.

وعلى غرار جارديم، شدّد على أهمية جماهيره "أقول للجماهير اننا بحاجة اليهم، فحضورهم مهم جدا ويساعدنا كثيراً لتحقيق الانتصارات".

قال المدرب الباحث عن النهائي "أتمنى أن نواصل ما قمنا به والإعداد بالشكل الأمثل للمباراة التي ستكون خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الأكبر".

وقارن مدرب ألميريا الإسباني والعين الإماراتي السابق مباريات شرق القارة بغربها "أرى أن مباريات الغرب في مستوى أعلى بعض الشيء والحدة التنافسية أشد داخل الملعب".

ويعوّل النصر الذي يدخل المباراة بصفوف مكتملة، على هدافه المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى جانب البرازيلي أندرسون تاليسكا والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف وسلطان الغنام...

وأشاد تاليسكا بمدربه إيمانويل "نجح في فترة قصيرة بإدارة أمور الفريق بصورة جيدة، حيث أنه سبق له التدريب في السعودية، كما أنه كان معرفة جيدة للغاية باللاعبين".

بينما يعتمد الهلال الذي قد يفتقد جهود الدولي ياسر الشهراني على هدافه الفرنسي بافيتيمبي غوميس والبرازيلي ماثيوس بيريرا والكوري جانغ هيون-سو والمالي موسى ماريغا وسالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد البريك.

قال قائده سلمان الفرج بعد التأهل إلى المربع الأخير "مباراة الدور قبل النهائي ستكون كبيرة والندية عالية فيها.. ونحن سنبدأ العمل الآن على المواجهة أمام النصر الذي يمتلك قدرات عالية".

وفي نصف النهائي الثاني يلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع مواطنه بوهانغ ستيلرز حامل اللقب ثلاث مرات آخرها في 2009 على ملعب جيونجو، ما يعني أن النهائي سيكون سعودياً-كورياً جنوبياً.

وحقق أولسان فوزاً بالغ الصعوبة في ربع النهائي على تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بطل 2006 و2016 بنتيجة 3-2 بعد التمديد، فيما تجاوز بوهانغ ستيلرز ناغويا الياباني 3-صفر.

© 2021 AFP