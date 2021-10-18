روسيا تعلق عمل بعثتها لدى حلف الأطلسي وتغلق مكتب الارتباط في موسكو

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موسكو (أ ف ب)

أعلنت روسيا الاثنين تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي وإغلاق مكتب الارتباط التابع للحلف في موسكو بعد سحب أوراق اعتماد ثمانية مندوبين روس لدى الحلف بتهمة التجسس.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف "إثر بعض الاجراءات التي اتخذها حلف شمال الأطلسي، لم تعد الظروف الأساسية لعمل مشترك متوفرة" موضحا ان هذه القرارات سيبدأ تطبيقها في 1 تشرين الثاني/نوفمبر.

ومن ثم ستعلق روسيا الى أجل غير مسمى عمل بعثتها في بروكسل لدى الحلف الاطلسي وكذلك مكتب الارتباط القائم في السفارة البلجيكية في موسكو والذي يتولى التنسيق بين الحلف في بروكسل ووزارة الدفاع الروسية.

أعلن لافروف أيضا "وقف أنشطة مكتب الإعلام التابع لحلف الأطلسي" الذي يحدد الحلف مهمته "بتحسين الاطلاع والتفاهم المتبادلين".

ويأتي ذلك بعد اتهامات بالتجسس.

في مطلع تشرين الأول/اكتوبر أعلن حلف الاطلسي عن سحب أوراق اعتماد ثمانية أعضاء في البعثة الروسية في بروكسل بتهمة انهم "عملاء للاستخبارات الروسية غير معلنين".

من جانب آخر، وجهت أصابع الاتهام الى روسيا في "أنشطة مسيئة" متزايدة في أوروبا بحسب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ.

وكان حلف الأطلسي قرر في آذار/مارس 2018 سحب أوراق اعتماد سبعة أعضاء من البعثة الروسية وطردهم من بلجيكا اثر تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في بريطانيا.

وخفض عدد أوراق اعتماد أعضاء البعثة الروسية في بروكسل آنذاك من 30 الى 20. وفي 7 تشرين الأول/اكتوبر 2021، خفض هذا العدد بشكل إضافي ليصل الى 10.

© 2021 AFP