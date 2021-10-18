كأس العالم كل سنتين: فيفا يستشير مدربي المنتخبات هذا الأسبوع

كارلوس بارا أي إن إف بي/اف ب

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باريس (أ ف ب)

سيجري الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) محادثات هذا الأسبوع مع مدربي المنتخبات الوطنية بشأن الفكرة المثيرة للجدل، المتمثلة في إقامة كأس العالم للرجال كل سنتين عوضاً عن كل أربع سنوات.

وستجرى المشاورات حول المقترح الذي يلقى معارضة شديدة من قبل الاتحادين الأوروبي (ويفا) والأميركي الجنوبي (كونمبيول) واللجنة الأولمبية الدولية، بالإضافة الى مدربين ولاعبين، يومي الثلاثاء والخميس.

وقال فيفا الإثنين في بيانه "المناقشات سيقودها مدير تطوير كرة القدم العالمية في فيفا أرسين فينغر وستتضمن مجموعة من نقاط الحوار، بينها صحة اللاعب والنوافذ الدولية وتواتر نهائيات كأس العالم وغيرها من القضايا المهمة في اللعبة".

وستُعقَد الاجتماعات من خلال خدمة الاتصال بالفيديو عبر الإنترنت.

وقال الفرنسي بحسب ما نقله عنه بيان فيفا "كمدربين للمنتخبات الوطنية للرجال، فإن مساهمتهم ضرورية"، مضيفاً "الفرص المتاحة لنا للالتقاء قليلة ومتباعدة، لكن يجب أن نستفيد هذه المناسبات لأن مثل هذا الحوار يساعدنا جميعاً على حماية المكانة الفريدة التي تتمتع بها كرة القدم في العالم وجعلها عالمية حقاً".

وتُقام كأس العالم كل أربع سنوات، باستثناء الإلغاءات التي حصلت بسبب الحرب العالمية الثانية منذ النسخة الافتتاحية عام 1930.

ويريد فيفا أيضاً أن تُقام البطولات القارية الكبرى، مثل كأس أوروبا وكوبا أميركا، كل سنتين.

ومن المقرّر نشر تقرير من فيفا حول فكرة إقامة النهائيات كل سنتين في تشرين الثاني/نوفمبر قبل قمة عالمية بحلول نهاية العام.

ودعا رئيس الاتحاد الدولي السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو الإثنين مرة أخرى إلى إصلاح الروزنامة الدولية وإقامة كأس العالم كل عامين.

وقال خلال مؤتمر صحافي في بوينس آيرس مع رئيس الاتحاد الأرجنتيني للعبة: "لا أحد يشعر بالرضا عن الوضع الحالي ويجب أن يتغير شيء ما".

واعتبر إنفانتينو أن هذا الإصلاح سيؤدي إلى فوائد اقتصادية أكبر للاتحادات. وقال "توجد اليوم مسابقات كرة قدم تجني أموالا أكثر بكثير من كأس العالم والأموال التي تم ربحها توزع على عدد صغير جدا من الأندية".

وتابع أن تنظيم كأس العالم كل عامين سيفتح لعبة الترشيحات لتنظيم الحدث، موضحا "إذا كنا نتحدث عن كأس العالم كل عام، ذكورا وإناثا (بالتناوب)، مع خمس دول مجاورة يمكنها تنظيمها، في غضون 20 عاما يمكن تنظيم كأس العالم من قبل ما يقرب من 100 دولة، مما سيعطي كرة القدم دفعة كبيرة. اليوم يستغرق الأمر 24 عاما قبل أن تعود نهائيات كأس العالم إلى قارة، وهو ما يمثل أكثر من جيل".

وطفت فكرة تنظيم كأس العالم مرّة كل سنتين في أوائل آذار/مارس الماضي من قبل المدرّب السابق فينغر، لكنها واجهت معارضة كبيرة.

وأطلق فيفا "دراسة جدوى" اقترحها الاتحاد السعودي للعبة، المقرّب من إنفانتينو، خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ71 في فيفا الذي عقد بتاريخ 21 أيار/مايو 2021.

لكن اقتراحات فيفا لاقت اعتراضات خصوصاً من رئيس الاتحاد الأوروبي (ويفا) السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، معتبراً ان هذه الخطة "ستضعف" كأس العالم، فيما رأى اتحاد أميركا الجنوبية ان تقصير الفترة الفاصلة "ليس مبرراً من الناحية الرياضية".

ومن أبرز حجج إقامتها مرة كل سنتين، انها قد تجلب إيرادات إضافية توزّع على اتحادات في إفريقيا، آسيا وأميركا الجنوبية المعتمدة بشكل كبير على تمويل فيفا مقارنة مع الاتحادات الأوروبية الغنية.

وتفادى فينغر مخاطر إرهاق اللاعبين الدوليين، لأنهم بحسب رأيه سيخوضون عدداً أقل من الرحلات الطويلة وسيستفيدون من "25 يوماً على الأقل" من الراحة بعد منافساتهم الصيفية مع منتخبات بلادهم.

© 2021 AFP