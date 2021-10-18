مقتل ثلاثة شرطيين في هجوم جهادي في النيجر

بريما هما ا ف ب/ا ف ب

جنديان نيجريان يراقبان المنطقة الواقعة في غرب المثلث الحدودي في 10 أيلول/سبتمبر 2021.

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نيامى (أ ف ب)

أعلنت السلطات المحليّة في غرب النيجر أنّ ثلاثة شرطيين قتلوا وأصيب آخرون بجروح في هجوم شنّه ليل الأحد-الإثنين مسلّحون جهاديون على مركز للشرطة قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

وقال مسؤول في تيرا، المقاطعة الواقعة في منطقة تيلابيري (غرب) داخل المثلث الحدودي (النيجر وبوركينا فاسو ومالي) لوكالة فرانس برس طالباً عدم نشر اسمه إنّ "هجوماً استهدف ليل الأحد مركز بيتيلكول الحدودي. لقد قُتل شرطيان وأصيب سبعة آخرون بجروح".

بدوره قال لفرانس برس عضو في وفد رسمي توجّه من تيرا إلى مكان الهجوم "نحن عائدون لتوّنا من بيتيلكول حيث تمّ العثور على جثة شرطي ثالث".

ويقع مركز بيتيلكول الحدودي على بُعد 10 كيلومترات من الحدود مع بوركينا فاسو التي تتعرّض بدورها لهجمات جهادية، شأنها في ذلك شأن مالي.

ولفت المسؤول في تيرا إلى أنّه خلال الهجوم تمّ "إحراق" سيارات يمتلكها مواطنون عاديون و"اختفت أسلحة".

ووفقاً لمصدر في بلدية المدينة فإنّ "مسلّحين على متن دراجات نارية" حاولوا عصر السبت مهاجمة المركز الحدودي "لكنّ الشرطة صدّتهم".

وفي أيار/مايو 2017، استهدف هجوم مماثل الموقع الحدودي نفسه مما أسفر عن مقتل عنصرين من الشرطة النيجرية ومدني، في حين نهب المهاجمون أسلحة وألحقوا أضراراً بعدد من السيارات والآليات.

© 2021 AFP