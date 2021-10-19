اردوغان يتعهد إقامة شراكة رابحة مع الأفارقة

اوسفالدو سيلفا ا ف ب

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان مع نظيره الانغولي جواو لوريتسو في القصر الرئاسي في لواندا في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2021

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جوهانسبرغ (أ ف ب)

تنوي تركيا تعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية "على أساس شراكة متكافئة ورابحة للطرفين، في إطار الاحترام المتبادل"، وفق ما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام زيارته لأنغولا، التي بدا فيها جولته الأفريقية.

قال أردوغان مساء الاثنين أمام عدد من رجال الأعمال الأنغوليين "نحن في تركيا نولي أهمية كبيرة وقيمة عالية للعلاقة الوثيقة التي نتمتع بها مع القارة الأفريقية"، بحسب بيان صدر عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه.

وتابع "نرغب في تطوير هذه العلاقات على أساس شراكة متكافئة ورابحة للطرفين، في إطار الاحترام المتبادل".

وفي وقت سابق، اعتبر أردوغان، في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأنغولي وبثه موقع الرئاسة التركية الالكتروني أن "مصير البشرية لا يمكن ولا يجب أن يترك تحت رحمة حفنة من البلدان المنتصرة في الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن "تجاهل الدعوات للتغيير يعد ظلماً لأفريقيا" مؤكداً أن تركيا "لا تحمل أي وصمة" من الإمبريالية أو الاستعمار.

وخلال محادثاته مع نظيره الأنغولي جواو لوريتسو، أشاد الرئيس التركي بصناعة الغاز التركية، مشيراً إلى أن بلاده "سيسعدها تقاسم تجربتها".

وبعد أنغولا، من المقرر أن يواصل الرئيس التركي جولته الأفريقية بزيارة توغو ثم نيجيريا.

© 2021 AFP