ترامب ينتقد كولن باول و"أخطاءه" الكثيرة

تيموثي كلاري ا ف ب/ارشيف

صورة بتاريخ 5 شباط/فبراير 2003 لوزير خارجية الولايات المتحدة حينها كولن باول في مجلس الأمن بنويورك يحمل قارورة قال إنها يمكن أن تحتوي الجمرة الخبيثة

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واشنطن (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الثلاثاء في بيان نشره غداة وفاة كولن باول وزير الخارجية في عهد جورج بوش الابن، إن باول "ارتكب الكثير من الأخطاء، لكن في أي حال فليرقد بسلام!".

توفي باول الذي كان أحد أشد منتقدي الرئيس الجمهوري السابق، عن عمر ناهز 84 عاما بسبب مضاعفات إصابته بكوفيد-19، وقد نعته شخصيات سياسية أميركية بينها الرئيس الديموقراطي جو بايدن.

واعتبر ترامب النبرة التوافقية للسياسيين مبهمة للغاية، وقال ساخرا إنه يأمل أن ينال مديحا مماثلا عند وفاته.

وكتب الرئيس السابق في بيانه "من الجميل رؤية التعامل الرائع لوسائل الإعلام المضللة مع الراحل كولن باول الذي ارتكب أخطاء كبيرة في العراق ولا سيما في ما يتعلق بما سمي أسلحة الدمار الشامل. وآمل أن يحدث هذا لي يوما ما أيضا".

كما اتهم باول بأنه "جمهوري بالاسم فقط" و"الأول دائما في مهاجمة الجمهوريين الآخرين"، وكان ذلك سبب انتقاد متكرر للرجل الذي كان أول أميركي من أصل إفريقي يتولى قيادة الجيش ثم وزارة الخارجية.

ولطالما انتقد باول دونالد ترامب بشدة. وفي عام 2016، دعم المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون ضد الملياردير الجمهوري، وبعد أربع سنوات أعلن أنه سيصوت لجو بايدن متهما الرئيس الجمهوري بـ"الكذب طوال الوقت".

© 2021 AFP